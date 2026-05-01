Их похоронили в спешке: археологи нашли жертв чумы Юстиниана в Иордании (фото)

Недавние раскопки в Джераше, Иордания, предоставили свидетельство того, как ранняя пандемия повлияла на жизнь в византийском мире. Массовое захоронение времен "чумы Юстиниана" продемонстрировало, как общины реагировали на внезапную массовую гибель людей.

Исследование проводила команда из Университета Южной Флориды. Вместо того, чтобы только идентифицировать болезнь, команда исследовала жертв и похоронные обычаи, пишет Фокус.

В античности Джераш был крупным городским центром, в котором в III веке н. э. проживало около 25 000 человек. К концу VI века это количество уменьшилось до примерно 10 000, что свидетельствует об экономическом и демографическом упадке еще до вспышки эпидемии. Недавно исследованное захоронение обнаружили на городском ипподроме, где около 230 человек были похоронены плотными слоями.

Само захоронение было необычным. Тела были положены быстро, почти не придерживаясь стандартных обычаев, и размещены на обломках керамики в том, что когда-то было общественным пространством. Это указывает на чрезвычайную ситуацию, когда смерти произошли в течение короткого времени, вероятно, дней или недель. Такие закономерности напоминают более поздние могилы жертв чумы в средневековой Европе, где большое количество умерших хоронили вместе после внезапных вспышек.

Научные исследования подтвердили причину. Анализ древней ДНК выявил Yersinia pestis — микроорганизм, ответственный за чуму. Генетические данные показали наличие одного штамма, что указывает на одну вспышку, а не на повторяющиеся волны заболевания.

Исследователи также изучили изотопы из костей и зубов, чтобы понять рацион питания и передвижения людей. Показатели углерода и азота указывали на рацион, основанный на местных урожаях и системах питания.

Однако результаты анализа изотопов кислорода показали большую вариабельность по сравнению с другими местами, такими как Телль-Дотан, Пелла и Файнан. Эта вариативность свидетельствует о том, что многие люди выросли в разных регионах, прежде чем прибыть в Джераш.

Такое сочетание происхождений указывает на разнообразное городское население. В обычных условиях такое разнообразие было бы труднее обнаружить, поскольку перемещения происходят постепенно. Внезапный характер чумы объединил людей с разным происхождением в одном захоронении, сохранив редкую запись о социальных связях.

Митохондриальная ДНК добавила дополнительных деталей, идентифицировав гаплогруппы H13 и L3e, что соответствует известным демографическим моделям в Византийском Леванте. Вместе археологические, генетические и изотопные доказательства показали, что пандемия повлияла не только на здоровье, но и на структуру городской жизни.

Эти находки сделали Джераш одним из самых ярких примеров того, как пандемии влияли на древние общества. Могила зафиксировала момент, когда город столкнулся с чрезвычайным давлением, раскрыв закономерности миграции, уязвимости и реакции на кризис.

Все было не так: падение Западной Римской империи изменило Европу неожиданным образом (фото)

Захоронение в Джераше сохранило непосредственные свидетельства того, как люди жили, передвигались и умирали во время одной из самых первых в истории масштабных вспышек заболеваний, давая представление о влиянии внезапных кризисов на человечество.

Ранее Фокус писал о раскопках в древней Ниневии. Археологи обнаружили свидетельства боев за ворота Шамаш, построенные 2600 лет назад.

Также мы рассказывали о недавних археологических находках вблизи Иерусалима. Археологи обнаружили доказательства существования технологии, которая опередила свое время на 10 000 лет.

При написании этого материала использованы источники: Archaeology News, Journal of Archaeological Science.