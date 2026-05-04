Древні ремісники знали більше, ніж здається: у сасанідських артефактах знайшли незвичайний метал (фото)

Вчені виявили, що ремісники стародавнього Ірані працювали не лише з бронзою та дорогоцінними металами, а й з іншими сплавами, які виконували як практичні, так і естетичні функції. Ці висновки змінюють уявлення про ранні технології в цьому регіоні.

У центрі уваги дослідження була Сасанідська імперія, яка існувала з 224 по 651 рік н. е. Дослідники проаналізували предмети з мідних сплавів з Мерва та Ніневії, двох важливих прикордонних регіонів, пише Фокус.

Використовуючи сучасні методи, такі як рентгенівська флуоресценція та скануюча електронна мікроскопія, вчені знайшли чіткі сліди латуні як у литих, так і в кованих предметах.

Сасанідська імперія, яка існувала з 224 по 651 рік н. е. Фото: Davis et al.

Ці відкриття показали, що виробництво латуні не обмежувалося одним місцем. У Мерві приблизно чверть досліджених артефактів містила цинк у концентраціях, що вказували на виробництво латуні. Серед предметів були ювелірні вироби, такі як шпилька для волосся, прикрашена лазуритом, а також намистини, фурнітура та фрагменти браслетів.

Дослідники зазначили, що вміст цинку значно варіювався. Вищі рівні вказували на цілеспрямоване виробництво з використанням процесів цементації, тоді як нижчі рівні вказували на переробку або змішування з іншими мідними сплавами. Ця закономірність свідчить про те, що ремісники мали доступ до латунних матеріалів, навіть якщо постачання не завжди було стабільним.

Ранні зразки з Мерва були переважно литі, що вказує на про важливу роль зовнішнього вигляду. Латунь має золотистий відтінок, що робить її візуально схожою на золото. Це робило її привабливою для декоративних предметів, які надавали престижного вигляду без високої вартості дорогоцінних металів.

Пізніші свідчення виявили зміну у використанні матеріалу. Кована латунь з'явилася як у артефактах з Мерва, так і в деталях шоломів, знайдених у Ніневії. Ця зміна свідчить про те, що ремісники розуміли фізичні властивості сплаву.

Кована латунь з'явилася як у артефактах з Мерва, так і в деталях шоломів, знайдених у Ніневії Фото: Davis et al.

Латунь можна формувати, різати та пробивати легше, ніж багато видів бронзи, що робить її придатною для тонких листів та детальних фітингів. Це ознаменувало перехід від суто візуального використання до більш функціональних застосувань.

Найпереконливіші докази походять від сасанідських шоломів, які зараз зберігаються у Британському музеї. Ці шоломи, датовані VI та VII століттями н. е., виготовлені з декількох залізних пластин, з'єднаних смужками та заклепками.

Науковий аналіз показав, що деякі з цих деталей були виготовлені з латуні або латуноподібних сплавів. Це дозволило шоломам поєднати міцність із привабливим зовнішнім виглядом.

Використання латуні у військовому спорядженні свідчило про те, що її роль виходила за межі декору. Дослідники припустили, що таке застосування могло свідчити про організовані системи виробництва та спеціалізовані майстерні. Якщо це вірно, то це означало б, що латунь відігравала певну роль у мережах військового постачання по всій імперії.

Ці висновки також допомогли пояснити подальший розвиток подій. У ранній ісламський період латунь стала одним із найпоширеніших мідних сплавів у Західній Азії. Дані з Мерва показали, що до IX століття латунь із високим вмістом цинку з’являлася дедалі частіше, що свідчить про покращення постачання або місцеве виробництво. Ранній сасанідський період, можливо, був етапом, коли експерименти призвели до більш широкого застосування.

Іншим ключовим аспектом дослідження була його методологія. Багато з проаналізованих предметів роками зберігалися в музейних колекціях і раніше були позначені просто як бронза або мідний сплав.

Дослідивши артефакти за допомогою сучасних технологій, дослідники виявили деталі, які раніше залишалися непоміченими. Це показало, що навіть добре відомі колекції можуть надати нову інформацію, якщо їх досліджувати за допомогою сучасних інструментів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Archaeological Research in Asia.