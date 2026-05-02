Потратили тысячи часов ради этой находки: что обнаружили в замке Бодиам (фото)

Вблизи замка Бодиам в Англии археологи обнаружили небольшой фрагмент римской статуэтки, который, как считается, изображает спину богини Венеры. Артефакт нашли во время раскопок, направленных на изучение прилегающей территории, которой уделялось значительно меньше внимания, чем самому замку.

Раскопки возглавляла Натали Коэн, археолог Национального фонда и президент Королевского археологического института. В течение двух лет ее команда вместе с волонтерами исследовала захороненные останки, особенно вблизи реки Ротер, пишет Фокус.

Во время раскопок волонтер Абигейл Винслоу обнаружила фрагмент Венеры. Артефакт когда-то был частью небольшой статуэтки и датируется II веком нашей эры. Эксперты считают, что находка происходит из Центральной Галлии. По словам доктора Мэтью Фиттока, специалиста по римским керамическим статуэткам, этот предмет, вероятно, имел типичный дизайн, на котором Венера держит одежду в одной руке, а другой касается своих волос. Он отметил, что хотя такие фигуры известны, в римской Британии зафиксировано лишь несколько сотен таких образцов.

Відео дня

Эксперты считают, что находка происходит из Центральной Галлии Фото: National Trust

Дополнительные находки на этом месте указывают на длительное присутствие римлян в регионе. Плитки с оттиском печати Classis Britannica свидетельствуют о связях с римским флотом. Археологи также нашли фрагменты керамики, стекла и строительных материалов, датируемые II-IV веками.

Среди более необычных предметов была часть римского "горшка с лицом" — сосуда, украшенного человеческими чертами. Другой фрагмент керамики с фигуративным рисунком датируется концом IV или началом V века. В совокупности эти находки свидетельствуют о том, что эта территория оставалась активной на протяжении нескольких веков.

Пипклей, материал, из которого изготовлена фигурка, широко применяли в римской Галлии Фото: National Trust

Фрагмент фигурки дал представление о римских религиозных обрядах и повседневной жизни. Венеру, известную как богиню любви и красоты, часто изображали на небольших предметах быта, которые, вероятно, использовали для украшения или личного поклонения. Пипклей, материал, из которого изготовлена фигурка, широко применяли в римской Галлии для массового производства благодаря его мелкой текстуре и легкости в формировании.

Раскопки были частью проекта "Bodiam 100", в котором участвовали исследователи из Института археологии Университетского колледжа Лондона и местные группы. Важную роль сыграли волонтеры, которые посвятили тысячи часов раскопкам, документированию находок и общению с посетителями.

Важно

Эти находки расширяют представление о жизни в Британии задолго до средневековья. Изучая такие предметы, исследователи могут лучше понять торговлю, системы верований и повседневную жизнь в римские времена. Раскопки также продемонстрировали, как сотрудничество между профессионалами и волонтерами может осветить ценные исторические факты, соединяя современную аудиторию с далеким прошлым.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, National Trust.