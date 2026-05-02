Витратили тисячі годин задля цієї знахідки: що виявили у замку Бодіам (фото)

Поблизу замку Бодіам в Англії археологи виявили невеликий фрагмент римської статуетки, який, як вважається, зображує спину богині Венери. Артефакт знайшли під час розкопок, спрямованих на вивчення прилеглої території, якій приділялося значно менше уваги, ніж самому замку.

Розкопки очолювала Наталі Коен, археолог Національного фонду та президент Королівського археологічного інституту. Упродовж двох років її команда разом із волонтерами досліджувала поховані рештки, особливо поблизу річки Ротер, пише Фокус.

Під час розкопок волонтерка Абігейл Вінслоу виявила фрагмент Венери. Артефакт колись був частиною невеликої статуетки і датується II століттям нашої ери. Експерти вважають, що знахідка походить із Центральної Галлії. За словами доктора Метью Фіттока, фахівця з римських керамічних статуеток, цей предмет, ймовірно, мав типовий дизайн, на якому Венера тримає одяг в одній руці, а іншою торкається свого волосся. Він зазначив, що хоча такі фігури відомі, у римській Британії зафіксовано лише кілька сотень таких зразків.

Фото: National Trust

Додаткові знахідки на цьому місці вказують на тривалу присутність римлян у регіоні. Плитки з відбитком печатки Classis Britannica свідчать про зв’язки з римським флотом. Археологи також знайшли фрагменти кераміки, скла та будівельних матеріалів, що датуються II–IV століттями.

Серед більш незвичайних предметів була частина римського "горщика з обличчям" — посудини, прикрашеної людськими рисами. Інший фрагмент кераміки з фігуративним малюнком датується кінцем IV або початком V століття. У сукупності ці знахідки свідчать про те, що ця територія залишалася активною упродовж кількох століть.

Фото: National Trust

Фрагмент фігурки дав уявлення про римські релігійні обряди та повсякденне життя. Венеру, відому як богиню кохання та краси, часто зображували на невеликих предметах побуту, які, ймовірно, використовували для прикраси або особистого поклоніння. Піпклей, матеріал, з якого виготовлено фігурку, широко застосовували в римській Галлії для масового виробництва завдяки його дрібній текстурі та легкості у формуванні.



Розкопки були частиною проєкту "Bodiam 100", у якому брали участь дослідники з Інституту археології Університетського коледжу Лондона та місцеві групи. Важливу роль відіграли волонтери, які присвятили тисячі годин розкопкам, документуванню знахідок та спілкуванню з відвідувачами.

Ці знахідки розширюють уявлення про життя у Британії задовго до середньовіччя. Вивчаючи такі предмети, дослідники можуть краще зрозуміти торгівлю, системи вірувань та повсякденне життя в римські часи. Розкопки також продемонстрували, як співпраця між професіоналами та волонтерами може висвітлити цінні історичні факти, з’єднуючи сучасну аудиторію з далеким минулим.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, National Trust.