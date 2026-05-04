Древние замки Японии скрывали опасность: ученые обнаружили старинную угрозу (фото)

Японские ученые обнаружили, что древнее строительство в горных регионах может оставлять длительные следы на ландшафте, определяя поведение почвы даже через века. В некоторых районах Японии исторические строительные практики могут до сих пор влиять на современные риски оползней, особенно в районах с крутым рельефом и частыми осадками.

Исследование, проведенное учеными из Университета Цукуба, было сосредоточено на ландшафтах вершин хребтов в префектуре Хиросима, пишет Фокус.

Команда сравнила 39 бывших мест расположения замков с 39 естественными хребтами, которые не претерпели изменений в результате человеческой деятельности. Используя цифровые модели рельефа с высоким разрешением, они измерили наклон и кривизну склонов, чтобы определить различия между измененным и нетронутым рельефом.

Результаты показали четкие контрасты. Места расположения замков имели более неровные склоны из-за прошлых строительных работ, таких как вырубка, выравнивание и террасирование. Эти изменения были связаны с усилением признаков неглубоких оползней. Места с более крутыми перепадами и вогнутыми формами были особенно подвержены движению почвы.

Фото: Wikimedia Commons

Одним из примеров стал замок Кагамияма, где картографирование с помощью LiDAR выявило разрозненные признаки оползня склонов. Многие из этих особенностей было трудно заметить с уровня земли, но они стали видимыми благодаря детальным данным о рельефе.

LiDAR, который использует лазерные импульсы с самолетов для картографирования поверхности Земли, получил широкое применение в горных и лесистых регионах Японии. Эта технология помогает идентифицировать формы рельефа, сформированные как природными процессами, так и человеческой деятельностью. Однако до сих пор было сложно измерить, насколько эти ландшафты отличаются от своего первоначального состояния.

Исследователи предложили метод, основанный на измеряемых особенностях рельефа, вместо того, чтобы полагаться только на визуальный анализ. Это позволило им классифицировать участки хребтов более последовательно и сравнивать результаты в разных местах.

Фото: Wikimedia Commons

Изменения формы склонов могут влиять на то, как течет и накапливается вода. Небольшие углубления и неровные поверхности могут удерживать воду, со временем ослабляя почву. Во время сильных дождей это увеличивает вероятность неглубоких оползней, особенно в районах, которые уже были изменены человеческой застройкой века назад.

Япония регулярно сталкивается с оползнями из-за крутого рельефа и сезонных осадков. Хотя крупномасштабные риски хорошо изучены, меньшие местные факторы часто остаются без внимания. Это исследование показывает, что эти давние изменения все еще играют роль и их следует учитывать в будущих оценках.

Результаты также свидетельствуют о том, что подобные методы можно применять в других регионах, где прошлое строительство изменило рельеф склонов, но исторические записи являются неполными. Исследуя физические особенности местности, ученые могут лучше понять, как человеческая деятельность продолжает влиять на природные процессы.

В конце концов, это исследование углубляет понимание изменений ландшафта. Оно показывает, что последствия средневекового строительства не ограничиваются видимыми руинами, а остаются встроенными в сам рельеф, влияя на то, как почва реагирует на экологические силы сегодня.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, University of Tsukuba, Wikipedia.