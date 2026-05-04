Древні замки Японії приховували небезпеку: вчені виявили старовинну загрозу (фото)

Японські вчені виявили, що стародавнє будівництво в гірських регіонах може залишати тривалі сліди на ландшафті, визначаючи поведінку ґрунту навіть через століття. У деяких районах Японії історичні будівельні практики можуть і досі впливати на сучасні ризики зсувів, особливо в районах із крутим рельєфом та частими опадами.

Дослідження, проведене вченими з Університету Цукуба, було зосереджене на ландшафтах вершин хребтів у префектурі Хіросіма, пише Фокус.

Команда порівняла 39 колишніх місць розташування замків із 39 природними хребтами, які не зазнали змін внаслідок людської діяльності. Використовуючи цифрові моделі рельєфу з високою роздільною здатністю, вони виміряли нахил і кривизну схилів, щоб визначити відмінності між зміненим і незайманим рельєфом.

Результати показали чіткі контрасти. Місця розташування замків мали більш нерівні схили через минулі будівельні роботи, такі як вирубка, вирівнювання та терасування. Ці зміни були пов’язані з посиленням ознак неглибоких зсувів. Місця з більш крутими перепадами та увігнутими формами були особливо схильні до руху ґрунту.

Багато з цих особливостей було важко помітити з рівня землі, але вони стали видимими завдяки детальним даним про рельєф

Одним із прикладів став замок Кагаміяма, де картографування за допомогою LiDAR виявило розрізнені ознаки зсуву схилів. Багато з цих особливостей було важко помітити з рівня землі, але вони стали видимими завдяки детальним даним про рельєф.

LiDAR, який використовує лазерні імпульси з літаків для картографування поверхні Землі, набув широкого застосування в гірських та лісистих регіонах Японії. Ця технологія допомагає ідентифікувати форми рельєфу, сформовані як природними процесами, так і людською діяльністю. Однак дотепер було складно виміряти, наскільки ці ландшафти відрізняються від свого первісного стану.

Дослідники запропонували метод, заснований на вимірюваних особливостях рельєфу, замість того, щоб покладатися лише на візуальний аналіз. Це дозволило їм класифікувати ділянки хребтів більш послідовно та порівнювати результати у різних місцях.

Японія регулярно стикається з зсувами через крутий рельєф та сезонні опади Фото: Wikimedia Commons

Зміни форми схилів можуть впливати на те, як тече та накопичується вода. Невеликі заглиблення та нерівні поверхні можуть утримувати воду, з часом послаблюючи ґрунт. Під час сильних дощів це збільшує ймовірність неглибоких зсувів, особливо в районах, які вже були змінені людською забудовою століття тому.

Японія регулярно стикається з зсувами через крутий рельєф та сезонні опади. Хоча великомасштабні ризики добре вивчені, менші місцеві фактори часто залишаються поза увагою. Це дослідження показує, що ці давні зміни все ще відіграють роль і їх слід враховувати в майбутніх оцінках.

Результати також свідчать про те, що подібні методи можна застосовувати в інших регіонах, де минуле будівництво змінило рельєф схилів, але історичні записи є неповними. Досліджуючи фізичні особливості місцевості, вчені можуть краще зрозуміти, як людська діяльність продовжує впливати на природні процеси.

Зрештою, це дослідження поглиблює розуміння змін ландшафту. Воно показує, що наслідки середньовічного будівництва не обмежуються видимими руїнами, а залишаються вбудованими в сам рельєф, впливаючи на те, як ґрунт реагує на екологічні сили сьогодні.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, University of Tsukuba, Wikipedia.