Під цим містом виявили тисячу печер: їх створила не природа (фото)

Під вулицями Ноттінгему, Англія, вчені задокументували близько 1000 печер. Цей результат став підсумком багаторічного ретельного відстеження та документування, що зміцнило репутацію міста як місця розташування найбільшої мережі штучних печер у Європі.

Загальна кількість зареєстрованих печер зростала завдяки постійним дослідженням, що поєднували історичні записи з даними, отриманими під час будівельних робіт та археологічних досліджень. Раніше оцінки вказували на значно меншу кількість об'єктів, але їхня кількість зросла, пише Фокус.

Більшість цих печер висічені у м'якому пісковику, що становить основу міста. Багато з них датуються середньовічним періодом, хоча письмові згадки сягають ще далі в минуле. Упродовж століть ці підземні простори виконували багато функцій, зокрема слугували сховищами, використовувалися в промислових цілях, як житло, місця поховання та укриття під час Другої світової війни. Деякі з них відтоді відкрито для відвідувачів.

Загальна кількість зареєстрованих печер зростала завдяки постійним дослідженням, що поєднували історичні записи з даними, отриманими під час будівельних робіт та археологічних досліджень Фото: Wikimedia Commons

Міський археолог Скотт С. Ломакс зазначив, що досягнення позначки в 1000 печер стало важливим кроком у розумінні історії Ноттінгема. "Ноттінгем вирізняється не лише кількістю печер, а й тим, як їх використовували протягом такого тривалого періоду", — наголосив вчений. "У сукупності вони відображають близько 1000 років історії". Ломакс також зазначив, що робота триває, додавши: "Це не кінець процесу. Є ще багато чого знайти та зрозуміти".

У деяких випадках цілі мережі тунелів залишаються лише частково дослідженими, що додає таємничості тому, що все ще лежить під поверхнею Фото: Wikimedia Commons

Пісковик під Ноттінгемом дозволив відносно легко висікти ці простори, що пояснює їх широке використання в різні періоди часу. Наприклад, піщані копальні постачали будівельні матеріали, а пивні погреби забезпечували стабільну температуру для зберігання. Бомбосховища забезпечували захист під час війни, що демонструє, як одні й ті самі споруди з часом пристосовувалися до нових потреб. У деяких випадках цілі мережі тунелів залишаються лише частково дослідженими, що додає таємничості тому, що все ще лежить під поверхнею.

Знання про розташування цих печер допомагає запобігти пошкодженням та гарантує, що їх враховуватимуть у планах забудови Фото: Wikimedia Commons

Проєкт також має практичне значення. У міру розширення сучасного будівництва по всьому місту знання про розташування цих печер допомагає запобігти пошкодженням та гарантує, що їх враховуватимуть у планах забудови. Коли в 2008 році розпочалася офіційна реєстрація, було відомо лише про 425 печер. З того часу їхня кількість зросла більш ніж удвічі, причому лише за останній рік додалося близько 80 нових об’єктів. Серед нещодавніх знахідок — піщаний кар’єр XVIII століття, пивний льох XIX століття та тунель невідомої довжини, що простягається від Дербі-роуд.

Витратили тисячі годин задля цієї знахідки: що виявили у замку Бодіам (фото)

Багато з цих печер зараз розглядаються як об’єкти культурної спадщини, і вживаються заходи для їхнього захисту, де це можливо. Зростання загальної кількості демонструє, яка велика частина історії Ноттінгема залишається прихованою під землею, і показує, що ще багато чого належить дізнатися.

Раніше Фокус писав про незвичайне поховання немовлят, яке здивувало дослідників. Археологи знайшли деталі, що свідчать про турботу, статус і дорогі матеріали навіть на околицях Римської держави.

Також ми розповідали маловідомі факти про Леонадо да Вінчі. Після своєї смерті він залишив чимало таємниць, деякі з яких досі не розкрили.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Nottingham City Gov, Wikipedia.