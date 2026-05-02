Под этим городом обнаружили тысячу пещер: их создала не природа (фото)
Под улицами Ноттингема, Англия, ученые задокументировали около 1000 пещер. Этот результат стал итогом многолетнего тщательного отслеживания и документирования, что укрепило репутацию города как места расположения крупнейшей сети искусственных пещер в Европе.
Общее количество зарегистрированных пещер росло благодаря постоянным исследованиям, которые объединяли исторические записи с данными, полученными во время строительных работ и археологических исследований. Ранее оценки указывали на значительно меньшее количество объектов, но их количество выросло, пишет Фокус.
Большинство этих пещер высечены в мягком песчанике, составляющем основу города. Многие из них датируются средневековым периодом, хотя письменные упоминания уходят еще дальше в прошлое. На протяжении веков эти подземные пространства выполняли много функций, в частности служили хранилищами, использовались в промышленных целях, как жилье, места захоронения и укрытия во время Второй мировой войны. Некоторые из них с тех пор открыты для посетителей.
Городской археолог Скотт С. Ломакс отметил, что достижение отметки в 1000 пещер стало важным шагом в понимании истории Ноттингема. "Ноттингем отличается не только количеством пещер, но и тем, как их использовали в течение такого длительного периода", — подчеркнул ученый. "В совокупности они отражают около 1000 лет истории". Ломакс также отметил, что работа продолжается, добавив: "Это не конец процесса. Есть еще многое найти и понять".
Песчаник под Ноттингемом позволил относительно легко высечь эти пространства, что объясняет их широкое использование в разные периоды времени. Например, песчаные рудники поставляли строительные материалы, а пивные погреба обеспечивали стабильную температуру для хранения. Бомбоубежища обеспечивали защиту во время войны, что демонстрирует, как одни и те же сооружения со временем приспосабливались к новым потребностям. В некоторых случаях целые сети туннелей остаются лишь частично исследованными, что добавляет таинственности тому, что все еще лежит под поверхностью.
Проект также имеет практическое значение. По мере расширения современного строительства по всему городу знание о расположении этих пещер помогает предотвратить повреждения и гарантирует, что их будут учитывать в планах застройки. Когда в 2008 году началась официальная регистрация, было известно лишь о 425 пещерах. С тех пор их количество выросло более чем вдвое, причем только за последний год добавилось около 80 новых объектов. Среди недавних находок — песчаный карьер XVIII века, пивной погреб XIX века и тоннель неизвестной длины, простирающийся от Дерби-роуд.Важно
Многие из этих пещер сейчас рассматриваются как объекты культурного наследия, и принимаются меры для их защиты, где это возможно. Рост общего количества демонстрирует, какая большая часть истории Ноттингема остается скрытой под землей, и показывает, что еще многое предстоит узнать.
