Под этим городом обнаружили тысячу пещер: их создала не природа (фото)

Под улицами Ноттингема, Англия, ученые задокументировали около 1000 пещер. Этот результат стал итогом многолетнего тщательного отслеживания и документирования, что укрепило репутацию города как места расположения крупнейшей сети искусственных пещер в Европе.

Общее количество зарегистрированных пещер росло благодаря постоянным исследованиям, которые объединяли исторические записи с данными, полученными во время строительных работ и археологических исследований. Ранее оценки указывали на значительно меньшее количество объектов, но их количество выросло, пишет Фокус.

Большинство этих пещер высечены в мягком песчанике, составляющем основу города. Многие из них датируются средневековым периодом, хотя письменные упоминания уходят еще дальше в прошлое. На протяжении веков эти подземные пространства выполняли много функций, в частности служили хранилищами, использовались в промышленных целях, как жилье, места захоронения и укрытия во время Второй мировой войны. Некоторые из них с тех пор открыты для посетителей.

Фото: Wikimedia Commons

Городской археолог Скотт С. Ломакс отметил, что достижение отметки в 1000 пещер стало важным шагом в понимании истории Ноттингема. "Ноттингем отличается не только количеством пещер, но и тем, как их использовали в течение такого длительного периода", — подчеркнул ученый. "В совокупности они отражают около 1000 лет истории". Ломакс также отметил, что работа продолжается, добавив: "Это не конец процесса. Есть еще многое найти и понять".

Фото: Wikimedia Commons

Песчаник под Ноттингемом позволил относительно легко высечь эти пространства, что объясняет их широкое использование в разные периоды времени. Например, песчаные рудники поставляли строительные материалы, а пивные погреба обеспечивали стабильную температуру для хранения. Бомбоубежища обеспечивали защиту во время войны, что демонстрирует, как одни и те же сооружения со временем приспосабливались к новым потребностям. В некоторых случаях целые сети туннелей остаются лишь частично исследованными, что добавляет таинственности тому, что все еще лежит под поверхностью.

Фото: Wikimedia Commons

Проект также имеет практическое значение. По мере расширения современного строительства по всему городу знание о расположении этих пещер помогает предотвратить повреждения и гарантирует, что их будут учитывать в планах застройки. Когда в 2008 году началась официальная регистрация, было известно лишь о 425 пещерах. С тех пор их количество выросло более чем вдвое, причем только за последний год добавилось около 80 новых объектов. Среди недавних находок — песчаный карьер XVIII века, пивной погреб XIX века и тоннель неизвестной длины, простирающийся от Дерби-роуд.

Многие из этих пещер сейчас рассматриваются как объекты культурного наследия, и принимаются меры для их защиты, где это возможно. Рост общего количества демонстрирует, какая большая часть истории Ноттингема остается скрытой под землей, и показывает, что еще многое предстоит узнать.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Nottingham City Gov, Wikipedia.