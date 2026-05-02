Оборонна споруда виявилася чимось іншим: археологи знайшли невідоме поховання часів вікінгів (фото)

Вчені з Осло, Норвегія, повідомили, що нові дані, отримані під час розкопок 2023 року, дали змогу по-новому поглянути на історію зародження міста. Те, що раніше вважалося частиною оборонної споруди раннього середньовіччя, виявилося похованням епохи вікінгів.

Пам'ятка знаходиться під середньовічним королівським маєтком Харальда Хардрада, якому приписують заснування Осло близько 1048 року. У попередніх дослідженнях курган на цьому місці описували як споруду типу "мотт-енд-бейлі" — різновид раннього замку, збудованого з землі та дерева, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак нещодавній аналіз, проведений дослідниками з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини, поставив під сумнів цю гіпотезу. Вони виявили, що курган був занадто малим, а навколишній рів — занадто неглибоким, щоб відповідати відомим прикладам таких укріплень. Крім того, подібні оборонні споруди не були поширеними у Скандинавії того часу.

Відео дня

Вчені виявили, що курган був занадто малим, а навколишній рів — занадто неглибоким, щоб відповідати відомим прикладам таких укріплень Фото: Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Докази датування також викликали сумніви. Група монет, знайдених поблизу вершини кургану, використовувалася для підтвердження попередньої хронології. Більш детальне дослідження показало, що монети були поміщені в уже існуючий курган, що означає, що сама споруда була старшою, ніж вважалося раніше.

Важливим поворотним моментом стало виявлення сотень залізних заклепок під час розкопок 2023 року. Археологи виявили 717 заклепок і фрагментів, а разом із попередніми знахідками 1960-х років їхня загальна кількість перевищила 1100. Ці заклепки не були випадковими предметами — вони відповідали тим, що використовувалися в човнах, збудованих за клінкерною технологією, епохи вікінгів. Концентрація заклепок в одній області свідчить про те, що вони походили з одного судна, а не були розкидані в результаті діяльності, що тривала упродовж тривалого часу. Археолог Майкл Деррік зазначив, що їх важко було інтерпретувати як щось інше, ніж частини човна.

Археологи виявили 717 заклепок і фрагментів, а разом із попередніми знахідками 1960-х років їхня загальна кількість перевищила 1100

Стан заклепок підкріплює цей висновок. Вони не мали ознак зняття або повторного використання, чого можна було б очікувати, якби човен було розібрано. Поруч також було мало свідчень металообробки. У той час більшість дерев'яних споруд в Осло будували без залізних цвяхів, покладаючись на дерев'яні з'єднання.

Щоб краще зрозуміти це відкриття, Деррік проконсультувався з Кнутом Пааше, експертом з будівництва кораблів вікінгів. Пааше підтвердив, що заклепки, ймовірно, походили принаймні з одного човна, хоча відмінності в їх розмірах можуть вказувати на більше ніж одне судно. Ця закономірність спостерігалася й в інших похованнях вікінгів високого статусу.

Археологи вже досліджували цю місцевість

Радіовуглецеве датування визначило вік кургану як кінець IX — початок X століття. Хоча людських останків не знайдено, відсутність слідів кремації вказує на поховання, де тіло було покладено в човен і засипано землею. Місце розташування підтверджує цю гіпотезу, оскільки колись це місце було близько до берегової лінії Осло-фіорду. Курган у такому місці був би добре помітний з води, що, можливо, символізувало контроль над цією територією.

Опитування Які наукові теми вам цікаво читати? Опитування відкрите до Космос Штучний інтелект Робототехніка Археологія Природа Здоров’я Зелена енергетика Історія Точні науки Голосувати

Згодом це місце було повторно використано та змінено. Докази свідчать, що воно було порушене в період вікінгів, а згодом відновлене. До XI століття там стояла дерев’яна огорожа, а в XIII столітті на вершині було збудовано кам’яний королівський комплекс. Дослідники вважають, що таке повторне використання відображає загальну тенденцію у Скандинавії, де старі пам’ятки вбудовували у нові споруди, щоб пов’язати сучасну владу з минулим. Монети, знайдені у кургані, можуть свідчити про цей перехід від поховального місця до королівського комплексу.

Важливо

Під цим містом виявили тисячу печер: їх створила не природа (фото)

Ці знахідки свідчать про те, що історія Осло не почалася з якоїсь однієї події заснування. Натомість ця територія була заселеною упродовж століть, про що свідчать сліди поселень, що датуються VII, VIII та IX століттями. Відкриття поховання човна додає ще один шар до цієї хронології, показуючи, що коріння міста сягають глибше, ніж вважалося раніше. Розуміння цієї довшої історії допомагає пояснити, як Осло з часом перетворилося з активної місцевості на усталене місто.

Раніше Фокус писав про неочікувані знахідки під замком Бодіам, Англія. Археологи знайшли фрагмент римської фігурки Венери.

Також ми розповідали про масове поховання часів чуми Юстиніана, виявлене в Йорданії. Його знайшли на іподромі міста Джераш, де близько 230 осіб було поховано щільними шарами.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Wikipedia.