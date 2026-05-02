Оборонительное сооружение оказалось чем-то другим: археологи нашли неизвестное захоронение времен викингов (фото)

Ученые из Осло, Норвегия, сообщили, что новые данные, полученные во время раскопок 2023 года, позволили по-новому взглянуть на историю зарождения города. То, что ранее считалось частью оборонительного сооружения раннего средневековья, оказалось захоронением эпохи викингов.

Памятник находится под средневековым королевским поместьем Харальда Хардрада, которому приписывают основание Осло около 1048 года. В предыдущих исследованиях курган на этом месте описывали как сооружение типа "мотт-энд-бейли" — разновидность раннего замка, построенного из земли и дерева, пишет Фокус.

Однако недавний анализ, проведенный исследователями из Норвежского института исследований культурного наследия, поставил под сомнение эту гипотезу. Они обнаружили, что курган был слишком малым, а окружающий его ров — слишком неглубоким, чтобы соответствовать известным примерам таких укреплений. Кроме того, подобные оборонительные сооружения не были распространены в Скандинавии того времени.

Фото: Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Доказательства датировки также вызывали сомнения. Группа монет, найденных вблизи вершины кургана, использовалась для подтверждения предыдущей хронологии. Более детальное исследование показало, что монеты были помещены в уже существующий курган, что означает, что само сооружение было старше, чем считалось ранее.

Важным поворотным моментом стало обнаружение сотен железных заклепок во время раскопок 2023 года. Археологи обнаружили 717 заклепок и фрагментов, а вместе с предыдущими находками 1960-х годов их общее количество превысило 1100. Эти заклепки не были случайными предметами — они соответствовали тем, что использовались в лодках, построенных по клинкерной технологии, эпохи викингов. Концентрация заклепок в одной области свидетельствует о том, что они происходили с одного судна, а не были разбросаны в результате деятельности, продолжавшейся в течение длительного времени. Археолог Майкл Деррик отметил, что их трудно было интерпретировать как нечто иное, чем части лодки.

Состояние заклепок подкрепляет этот вывод. Они не имели признаков снятия или повторного использования, чего можно было бы ожидать, если бы лодка была разобрана. Рядом также было мало свидетельств металлообработки. В то время большинство деревянных сооружений в Осло строили без железных гвоздей, полагаясь на деревянные соединения.

Чтобы лучше понять это открытие, Деррик проконсультировался с Кнутом Пааше, экспертом по строительству кораблей викингов. Пааше подтвердил, что заклепки, вероятно, происходили по крайней мере с одной лодки, хотя различия в их размерах могут указывать на более чем одно судно. Эта закономерность наблюдалась и в других захоронениях викингов высокого статуса.

Радиоуглеродное датирование определило возраст кургана как конец IX — начало X века. Хотя человеческих останков не найдено, отсутствие следов кремации указывает на захоронение, где тело было положено в лодку и засыпано землей. Местоположение подтверждает эту гипотезу, поскольку когда-то это место было близко к береговой линии Осло-фьорда. Курган в таком месте был бы хорошо заметен с воды, что, возможно, символизировало контроль над этой территорией.

Впоследствии это место было повторно использовано и изменено. Доказательства свидетельствуют, что оно было нарушено в период викингов, а затем восстановлено. До XI века там стояла деревянная ограда, а в XIII веке на вершине был построен каменный королевский комплекс. Исследователи считают, что такое повторное использование отражает общую тенденцию в Скандинавии, где старые памятники встраивали в новые сооружения, чтобы связать современную власть с прошлым. Монеты, найденные в кургане, могут свидетельствовать об этом переходе от погребального места к королевскому комплексу.

Эти находки свидетельствуют о том, что история Осло не началась с какого-то одного события основания. Зато эта территория была заселенной на протяжении веков, о чем свидетельствуют следы поселений, датируемые VII, VIII и IX веками. Открытие захоронения лодки добавляет еще один слой к этой хронологии, показывая, что корни города уходят глубже, чем считалось ранее. Понимание этой длинной истории помогает объяснить, как Осло со временем превратилось из активной местности в устоявшийся город.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Wikipedia.