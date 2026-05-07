Їх могли збудувати римляни: в Англії знайшли таємні тунелі, у які ніхто не вірив (фото)

Історії про приховані тунелі під селом Блоксем, Англія, донедавна вважалися місцевим фольклором, який передавався з покоління в покоління. Упродовж десятиліть мешканці розповідали про підземні ходи під будинками, садами та старими вулицями, але доказів на підтвердження цих історій не було.

Ситуація змінилася, коли група селян почала розслідувати ці чутки й виявила докази існування розгалуженої підземної мережі під історичним поселенням на околиці Котсволдса, пише Фокус.

Розслідування розпочалося після того, як місцеві дискусії у Facebook у 2024 році відродили інтерес до старих переказів. Мешканці утворили Товариство підземних тунелів Блоксема, щоб перевірити, чи мають ці історії реальну історичну основу.

Один з організаторів, Дейв Грін, пояснив, що ці історії циркулювали в селі роками і ризикували зникнути разом зі смертю старших мешканців. Група мала на меті зберегти місцеві спогади, одночасно шукаючи фізичні докази під селом.

Перша значна знахідка сталася після того, як один із мешканців згадав місце розташування входу до тунелю, яке запам’яталося йому з дитинства. Досвідчені спелеологи оглянули прохід, перш ніж члени товариства увійшли на місце.

Відкриття підтвердило, що давні історії були пов’язані з чимось реальним, а не були простими сільськими плітками. Після того, як вхід було задокументовано, все більше мешканців розповідали про заблоковані проходи, підземні порожнини та приховані шляхи під їхніми ділянками.

Ще один важливий момент стався під час будівництва приватного гаража, коли земля раптово провалилася, поки будівельники копали фундамент. Під поверхнею робітники виявили набагато більший тунель, ніж хтось очікував.

Деякі теорії припускають, що частини мережі можуть датуватися римським періодом Фото: Bloxham Underground Tunnel Society

Грін припустив, що цей прохід може з’єднуватися з ширшою підземною системою, що пролягає під частинами села. Дослідники зараз вивчають, чи утворювали тунелі одну з’єднану структуру, чи їх розширювали та використовували повторно упродовж різних періодів англійської історії.

Усередині нещодавно виявленого тунелю група знайшла останки тварин, зокрема череп благородного оленя. Кістки можуть допомогти дослідникам оцінити вік окремих частин тунельної системи. Деякі теорії припускають, що частини мережі можуть датуватися римським періодом, тоді як інші вважають, що проходи могли бути повторно використані століттями пізніше.

Одне з можливих пояснень пов'язує тунелі з періодом англійської Реформації за правління Генріха VIII. Під час розпуску монастирів католицьке духовенство іноді покладалося на приховані місця та таємні шляхи для захисту. Дослідники вивчають, чи могли ділянки тунелів Блоксема слугувати укриттями або шляхами втечі під час того нестабільного періоду в англійській історії.

Знахідки в Блоксемі показують, як місцеві традиції можуть зберегти фрагменти історії надовго після зникнення офіційних записів. Хоча вік, розмір і призначення тунелів залишаються невідомими, ці відкриття вже змінили погляд мешканців на приховане минуле під вулицями їхнього села.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, BBC.