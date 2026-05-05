Таємні підземелля Стрия: дослідники вперше за сотні років увійшли у старовинний тунель (фото)

В історичній частині міста Стрий під час ремонту дороги комунальники зробили несподівану знахідку. На вулиці незалежності працівники натрапили на вхід до старого підземного тунелю, заповненого прозорою проточною водою.

Місцеві історики зазначили, що понад століття тому цією місцевістю протікала невелика річка Млинівка. Ця знахідка привернула увагу заступника міського голови Михайла Журавчака, який запросив досвідчених дігерів Андрія Риштуна та Влада Vergaz для огляду місця, пише Фокус.

Тунель, збудований за часів Австро-Угорської імперії, був зведений із червоної цегли і мав приблизно два метри у висоту та один метр у ширину. У його основі продовжувала текти чиста джерельна вода. Історичні карти показали, що цим місцем колись протікала річка Млинівка. Ймовірно, вонаотримала свою назву від млина, що колись стояв неподалік.

Знахідка привернула увагу заступника міського голови Михайла Журавчака, який запросив досвідчених дігерів Андрія Риштуна та Влада Vergaz для огляду місця Фото: Стрийська міська рада

Старі карти свідчать, що тунель простягався до тогочасного краю міста — району, що зараз знаходиться поблизу сучасного торгового центру Сільпо. Згодом входи до річки були заасфальтовані, а найновіша доступна карта підземних комунікацій датується 1960 роком. Рідкісні обвали старіючої конструкції спричиняли провалля на дорозі зверху, які неодноразово ремонтували, не маючи повного уявлення про те, що лежало під нею.

Андрій Риштун на спуску до тунелю Фото: Стрийська міська рада

Коли робітники знову відкрили одну з цих обвалених ділянок, це дозволило дослідникам увійти в тунель вперше за багато років. Вхід розташовувався поблизу історичного мосту.

Тунель пролягає приблизно на метр нижче поверхні дороги і побудований із суміші бетону, цегли та кам'яних блоків. Рухаючись проти течії, дослідники дісталися ділянки, де річка повертала ліворуч, і кількість мулу зменшилася. Ця частина тунелю була вищою та візуально привабливішою. Натомість інша ділянка, ближча до пам'ятника С. Бандері, стала значно нижчою, змушуючи рухатися на руках і колінах.

Заступник міського голови Стрия Михайло Журавчак Фото: Стрийська міська рада

Під час руху вниз за течією умови погіршилися. У тунель потрапляли стічні води з сусідніх будівель, приносячи сміття та ускладнюючи просування. Чим далі просувалися дігери, тим більше мулу зустрічали, аж поки рух не став виснажливим і вони вирішили повернути назад.

Загалом було досліджено близько 300 метрів підземного проходу. Хоча це була лише частина всієї системи, вона дала цінне уявлення про приховану інфраструктуру міста. Після очищення тунелю від сміття дігери планують відновити дослідження підземелля.

Це відкриття демонструє, як старі водопровідні системи були інтегровані в містобудування і як вони продовжують існувати під сучасними вулицями. Дослідження таких споруд може зберегти історичні особливості, які інакше залишилися б забутими.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: RDZS, Facebook-сторінка "Стрийська міська рада".