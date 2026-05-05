Давніше за Стоунгендж: археологи розкривають таємниці штучного острова у Шотландії (фото)

Археологи дослідили штучний острів Льюїс у шотландському озері Лох-Боргастайл й виявили, що він набагато таємничіший, ніж здавалося на перший погляд. Те, що виглядало як проста кам’яна споруда, насправді приховувало під поверхнею великий дерев’яний фундамент.

Хоча попередні спостереження вказували на наявність конструкції, повний масштаб дерев'яної споруди став зрозумілим лише після початку розкопок. Під кам'яним покриттям археологи виявили шари дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки у воді навколо, пише Фокус.

Доктор Стефані Бланкшайн розповіла про момент усвідомлення: "Коли ми фактично почали розкопки, ми зрозуміли, що під тим, що сьогодні виглядає як кам’яний острів, насправді була ця цілісна, досить велика дерев’яна споруда". Вчена додала, що відкриття стало несподіванкою під час польових робіт у 2021 році, зазначивши, що до розкопок було видно лише невеликі шматки деревини.

Команда співпрацювала з фахівцями з Університету Редінга та застосувала стереофотограмметрію — метод, що поєднує численні фотографії для створення детальних 3D-зображень. Цей підхід дозволив їм реконструювати острів як над, так і під водою як єдину суцільну споруду.

Для дослідження вчені використовували водонепроникні камери

За словами доктора Бланкшайн, аналіз показав, що деревина була не просто опорою для каменю, а становила основну основу самого острова. Радіовуглецеве датування визначило час найдавнішого будівництва між 3500 і 3300 роками до н. е.

Такі невеликі штучні острови, відомі як кранноги, часто зустрічаються в шотландських озерах. Багато з них мають тисячолітню історію, а в регіоні відомо про сотні таких об’єктів. Попри їхню довгу історію, їхнє точне призначення залишається нез’ясованим. Доктор Бланкшайн зазначила, що зусилля, необхідні для будівництва таких островів, вказують на наявність організованих спільнот і свідчать про те, що ці місця мали велике значення.

Подальший аналіз виявив кілька етапів розвитку. Острів був побудований понад 5000 років тому як кругла дерев'яна платформа шириною близько 23 метрів, покрита хмизом. Приблизно через 2000 років, у період середньої бронзової доби, були додані додаткові шари хмизу та каменю. Діяльність тривала аж до залізної доби, приблизно через 1000 років після цього. Кам’яна дамба, яка зараз затоплена, колись з’єднувала острів із берегом.

Під кам'яним покриттям археологи виявили шари дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки Фото: University of Southampton/PA Wire

Цю пам’ятку виявили у 2009 році, але нещодавні дослідження дали набагато чіткіше уявлення про її структуру. Дослідники поєднали традиційні методи розкопок із радіовуглецевим датуванням, геодезичними вимірюваннями та відбором кернів. Фотограмметрія відіграла ключову роль, хоча робота в мілкій воді створювала технічні труднощі.

Професор Фрейзер Стерт пояснив, що дрібні відкладення, рух води, рослинність та спотворення світла часто заважають зйомці в таких умовах. Він зазначив: "Фотограмметрія дуже ефективна у глибокій воді, але стикається з проблемами на глибинах менше метра".

Щоб подолати ці проблеми, команда розробила новий метод під час польових робіт у 2021 році. Вони використовували дві водонепроникні камери, закріплені на певній відстані на рамі, що дозволяло знімати перекриваючі зображення з високою точністю.

Дайвер керував камерами у воді, ретельно позиціонуючи їх, досягаючи точності, порівнянної з аерофотозйомкою за допомогою дронів. Цей метод допоміг заповнити прогалини в даних і створити детальну цифрову модель об’єкта.

Це дослідження змінює уявлення про подібні стародавні об’єкти. Удосконалюючи методи та продовжуючи ретельні розкопки, археологи можуть отримати чіткіше уявлення про те, як жили ранні спільноти та як вони будували своє оточення.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Independent.