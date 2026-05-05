Древнее Стоунхенджа: археологи раскрывают тайны искусственного острова в Шотландии (фото)

Археологи исследовали искусственный остров Льюис в шотландском озере Лох-Боргастайл и обнаружили, что он гораздо более таинственный, чем казалось на первый взгляд. То, что выглядело как простое каменное сооружение, на самом деле скрывало под поверхностью большой деревянный фундамент.

Хотя предварительные наблюдения указывали на наличие конструкции, полный масштаб деревянного сооружения стал понятен лишь после начала раскопок. Под каменным покрытием археологи обнаружили слои дерева и хвороста, а также сотни фрагментов неолитической керамики в воде вокруг, пишет Фокус.

Доктор Стефани Бланкшайн рассказала о моменте осознания: "Когда мы фактически начали раскопки, мы поняли, что под тем, что сегодня выглядит как каменный остров, на самом деле была эта целостная, достаточно большая деревянная постройка". Ученая добавила, что открытие стало неожиданностью во время полевых работ в 2021 году, отметив, что до раскопок были видны лишь небольшие куски древесины.

Команда сотрудничала со специалистами из Университета Рединга и применила стереофотограмметрию — метод, объединяющий многочисленные фотографии для создания детальных 3D-изображений. Этот подход позволил им реконструировать остров как над, так и под водой как единое сплошное сооружение.

Для исследования ученые использовали водонепроницаемые камеры

По словам доктора Бланкшайн, анализ показал, что древесина была не просто опорой для камня, а составляла основную основу самого острова. Радиоуглеродное датирование определило время древнейшего строительства между 3500 и 3300 годами до н. э.

Такие небольшие искусственные острова, известные как кранноги, часто встречаются в шотландских озерах. Многие из них имеют тысячелетнюю историю, а в регионе известно о сотнях таких объектов. Несмотря на их долгую историю, их точное назначение остается невыясненным. Доктор Бланкшайн отметила, что усилия, необходимые для строительства таких островов, указывают на наличие организованных сообществ и свидетельствуют о том, что эти места имели большое значение.

Дальнейший анализ выявил несколько этапов развития. Остров был построен более 5000 лет назад как круглая деревянная платформа шириной около 23 метров, покрытая хворостом. Примерно через 2000 лет, в период среднего бронзового века, были добавлены дополнительные слои хвороста и камня. Деятельность продолжалась вплоть до железного века, примерно через 1000 лет после этого. Каменная дамба, которая сейчас затоплена, когда-то соединяла остров с берегом.

Под каменным покрытием археологи обнаружили слои дерева и хвороста, а также сотни фрагментов неолитической керамики

Этот памятник обнаружили в 2009 году, но недавние исследования дали гораздо более четкое представление о его структуре. Исследователи объединили традиционные методы раскопок с радиоуглеродным датированием, геодезическими измерениями и отбором кернов. Фотограмметрия сыграла ключевую роль, хотя работа в мелкой воде создавала технические трудности.

Профессор Фрейзер Стерт объяснил, что мелкие отложения, движение воды, растительность и искажения света часто мешают съемке в таких условиях. Он отметил: "Фотограмметрия очень эффективна в глубокой воде, но сталкивается с проблемами на глубинах менее метра".

Чтобы преодолеть эти проблемы, команда разработала новый метод во время полевых работ в 2021 году. Они использовали две водонепроницаемые камеры, закрепленные на определенном расстоянии на раме, что позволяло снимать перекрывающие изображения с высокой точностью.

Дайвер управлял камерами в воде, тщательно позиционируя их, достигая точности, сравнимой с аэрофотосъемкой с помощью дронов. Этот метод помог заполнить пробелы в данных и создать подробную цифровую модель объекта.

Это исследование меняет представление о подобных древних объектах. Совершенствуя методы и продолжая тщательные раскопки, археологи могут получить более четкое представление о том, как жили ранние сообщества и как они строили свое окружение.

При написании этого материала использованы источники: Independent.