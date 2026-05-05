Тайные подземелья Стрыя: исследователи впервые за сотни лет вошли в старинный тоннель (фото)

В исторической части города Стрый во время ремонта дороги коммунальщики сделали неожиданную находку. На улице независимости работники наткнулись на вход в старый подземный тоннель, заполненный прозрачной проточной водой.

Местные историки отметили, что более века назад по этой местности протекала небольшая река Млиновка. Эта находка привлекла внимание заместителя городского головы Михаила Журавчака, который пригласил опытных диггеров Андрея Риштуна и Влада Vergaz для осмотра места, пишет Фокус.

Тоннель, построенный во времена Австро-Венгерской империи, был возведен из красного кирпича и имел примерно два метра в высоту и один метр в ширину. В его основе продолжала течь чистая родниковая вода. Исторические карты показали, что по этому месту когда-то протекала река Млиновка. Вероятно, она получила свое название от мельницы, которая когда-то стояла неподалеку.

Фото: Стрыйский городской совет

Старые карты свидетельствуют, что тоннель простирался до тогдашнего края города — района, который сейчас находится вблизи современного торгового центра Сильпо. Впоследствии входы к реке были заасфальтированы, а самая новая доступная карта подземных коммуникаций датируется 1960 годом. Редкие обвалы стареющей конструкции вызывали провалы на дороге сверху, которые неоднократно ремонтировали, не имея полного представления о том, что лежало под ней.

Фото: Стрыйский городской совет

Когда рабочие вновь открыли один из этих обвалившихся участков, это позволило исследователям войти в туннель впервые за много лет. Вход располагался вблизи исторического моста.

Тоннель пролегает примерно на метр ниже поверхности дороги и построен из смеси бетона, кирпича и каменных блоков. Двигаясь против течения, исследователи добрались до участка, где река поворачивала налево, и количество ила уменьшилось. Эта часть тоннеля была выше и визуально привлекательнее. Зато другой участок, ближе к памятнику С. Бандере, стал значительно ниже, заставляя двигаться на руках и коленях.

Фото: Стрыйский городской совет

Во время движения вниз по течению условия ухудшились. В туннель попадали сточные воды из соседних зданий, принося мусор и затрудняя продвижение. Чем дальше продвигались диггеры, тем больше ила встречали, пока движение не стало утомительным и они решили повернуть назад.

Всего было исследовано около 300 метров подземного прохода. Хотя это была лишь часть всей системы, она дала ценное представление о скрытой инфраструктуре города. После очистки тоннеля от мусора диггеры планируют возобновить исследование подземелья.

Это открытие демонстрирует, как старые водопроводные системы были интегрированы в градостроительство и как они продолжают существовать под современными улицами. Исследование таких сооружений может сохранить исторические особенности, которые иначе остались бы забытыми.

При написании этого материала использованы источники: RDZS, Facebook-страница "Стрыйский городской совет".