Загадочные зеленые камни: что древние люди делали с ними 4000 лет назад (фото)

В отдаленной горной пещере на северо-востоке Испании археологи обнаружили четкие признаки того, что доисторические сообщества на протяжении тысячелетий неоднократно возвращались в это высокогорное место. Эти свидетельства указывают на организованную деятельность, а не на случайное пребывание, что позволяет предположить: люди использовали это место с конкретной целью.

Археологи обнаружили пещеру на высоте около 2 235 метров над уровнем моря в провинции Жирона, вблизи границы с Францией. Внутри исследователи нашли слои, наполненные фрагментами зеленого минерала, углем, костями животных, обломками керамики, следы костров и даже человеческие останки, пишет Фокус.

Эти находки показали, что пещера использовалась непрерывно на протяжении более 4000 лет. Среди самых значительных открытий — почти 200 кусков зеленой породы, которая в природе не встречается в этой пещере.

Ученые определили эту зеленую породу как малахит — минерал, используемый в производстве меди. Поскольку малахит не является естественным для пещеры, его, вероятно, принесли туда намеренно. Наличие угля и костров свидетельствует о том, что люди обрабатывали минерал на месте.

Фото: Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Соавтор исследования Джулия Монтес-Ланда объяснила: "Многие из этих фрагментов подверглись термической обработке, тогда как другие материалы в пещере — нет, что четко указывает на то, что огонь играл важную роль в их обработке и что за этим стояло преднамеренное намерение. Другими словами, они не сгорели случайно".

Период использования пещеры достигает 5000-4300 лет до н. э., причем самая интенсивная деятельность происходила между 3600 и 2400 годами до н. э., в медном веке.

Этот период ознаменовал перелом в доисторической Европе, когда люди начали добывать и использовать медь для изготовления инструментов, украшений и посуды. Сам процесс был относительно простым: малахит нагревали для получения оксида меди, который затем восстанавливали с помощью древесного угля, получая чистую медь.

Археологи также обнаружили личные вещи, дающие представление о повседневной жизни и возможных ритуалах. Ученые нашли две подвески, одну изготовленную из ракушки, а другую — из перфорированного зуба бурого медведя. Человеческие останки, в частности молочный зуб и кость пальца, свидетельствуют о том, что пещера, вероятно, также служила местом захоронения. Эти элементы указывают на то, что это место имело как практическое, так и символическое значение.

Фото: Frontiers in Environmental Archaeology

Карлос Торнеро, главный автор исследования, отметил: "Впервые в Пиренеях задокументировано высокогорные доисторические поселения значительной интенсивности, характеризующиеся повторяющимися действиями и непосредственной добычей минеральных ресурсов в пещере".

Ученый отметил, что это место свидетельствует о том, что Пиренеи были не изолированным регионом, а частью регулярных перемещений и использования ресурсов. Повторные визиты на протяжении веков свидетельствуют о том, что знания о пещере и ее назначении передавались из поколения в поколение.

Это открытие меняет представление исследователей о доисторической жизни в горных регионах. Этих мест не избегали, а активно использовали для выполнения специализированных задач, таких как раннее производство металлов. Эта находка дает редкую возможность понять, как ранние сообщества организовывали труд, управляли ресурсами и сохраняли знания на протяжении длительных периодов.

При написании этого материала использованы источники: Live Science, Frontiers in Environmental Archaeology.