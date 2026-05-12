Знайдено місце на Землі, де розташоване Пекло Данте: воно виявилося реальним (фото)

Вчені виявили, що "Божественна комедія" Данте Аліг’єрі може містити один з найдавніших описів катастрофічного космічного удару. На думку дослідників, окремі уривки поеми "Пекло" нагадують наслідки падіння астероїда за багато століть до того, як наука визнала, що на Землю можуть падати космічні камені.

Цю теорію висунув Тімоті Берберрі, професор Маршалльського університету, який вивчає геоміфологію. Ця галузь досліджує міфи, легенди та стародавні оповіді на предмет слідів реальних геологічних подій, пише Фокус.

Написана між 1308 і 1321 роками, поема "Пекло" розповідає про подорож Данте та римського поета Вергілія крізь Пекло. Під час подорожі вони перетнули річку Стікс із переправником Хароном і пройшли через дев’ять кіл Пекла.

У поемі згадуються відомі історичні та міфологічні постаті, такі як Клеопатра, Ахіллес, Єлена Троянська та Аттіла Гунн. У центрі стояв Люцифер, зображений як гігантська істота з трьома головами, яка безперервно карала зрадників, зокрема Юду Іскаріота.

Люцифер впав на Землю з такою силою, що занурився глибоко в планету, досягнувши її центру Фото: Wikimedia Commons

Берберрі зосередився на останній частині "Пекла". У ній розповідається історія Люцифера, який впав з Небес після того, як його вигнав Бог. Він впав на Землю з такою силою, що занурився глибоко в планету, досягнувши її центру. Згідно з поясненням Вергілія у поемі, саме цей удар створив саме Пекло. Величезні маси скель і землі були відкинуті, зрештою утворивши Гору Чистилища в південній півкулі.

Берберрі припустив, що опис Данте падіння Люцифера на Землю дуже нагадує падіння астероїда. Вчений стверджує, що опис Данте сильно нагадує структуру гігантського ударного кратера. Кругові тераси Пекла відповідали кільцям, які часто асоціюються з ударами величезних астероїдів.

Кругові тераси Пекла відповідали кільцям, які часто асоціюються з ударами величезних астероїдів Фото: Public Domain

Берберрі вважає, що поема навіть натякає на подію, яка змінила планету, подібну до удару, пов’язаного з вимиранням динозаврів 66 мільйонів років тому, або до стародавнього зіткнення, яке, як вважається, допомогло сформувати Місяць близько 4,5 мільярда років тому.

"Хоча Данте не був вченим, він був однією з перших осіб в історії, яка продумала фізичні наслідки зіткнення великої маси з Землею на великій швидкості", — написав Берберрі в резюме свого дослідження. Він також зазначив, що "розміри та швидкість Диявола такі, що коли він приземляється, він миттєво створює Пекло: величезний, круговий, терасований кратер, що сягає до центру Землі".

Ця теорія стала особливо примітною, оскільки середньовічні європейці ще не розуміли метеоритів як об’єктів з космосу. За життя Данте багато людей вірили, що небеса є незмінними та нерухомими. Наукове розуміння метеоритів як небесних об’єктів стало широко прийнятим лише у XIX столітті, через довгий час після того, як Данте завершив свою поему.

Дослідження також показало, як міфи та література можуть зберігати уявлення, пов’язані з природними катастрофами, до того, як наука повністю їх пояснить. Геоміфологія вивчає стародавні оповіді на предмет згадок про землетруси, повені та виверження вулканів, які можуть відображати реальні події, що запам’яталися з покоління в покоління. У цьому випадку Берберрі припустив, що Данте уявив наслідки величезного удару за століття до того, як сучасна астрономія пояснила, як відбуваються такі події.

Берберрі представив результати дослідження під час Генеральної асамблеї Європейського союзу геонаук, що відбулася у Відні. Його дослідження пов’язало один із найвпливовіших літературних творів Європи із сучасними геологічними уявленнями, продемонструвавши, як стародавні оповіді іноді можуть містити концепції, що значно випереджають свій час.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Space.com, Wikipedia.