Прибульці виходили з корабля: що приховували у документах про НЛО від влади США (фото)

Нещодавно оприлюднені документи ФБР сколихнули мережу свідченнями про НЛО та прибульців, яких, за повідомленнями, бачили під час інцидентів у 1960-х роках. Фокус дослідив ці матеріали, оприлюднені в рамках більш широкої ініціативи з розсекречення.

У документах виявили свідчення очевидців із кількох країн, а також повідомлення про неідентифіковані літальні апарати, які безшумно зависали в повітрі, рухалися з надзвичайною швидкістю та впливали на роботу електрообладнання, пише Фокус.

Один із найбільш обговорюваних розділів документів ФБР присвячений прибульцям, яких бачили поза НЛО. Згідно зі звітом, "декілька свідків повідомили, що бачили членів екіпажу, які висадилися з об’єктів".

У документі ці істоти описано як "зростом від 105 до 120 сантиметрів, одягнених у щось схоже на космічні скафандри та шоломи". У файлах також стверджується, що деякі свідки спостерігали сяючі металеві літальні апарати, які після відльоту залишали після себе випалену землю.

Ця збірка документів, датована 19 жовтня 1966 року, була надіслана з офісу ФБР у Сан-Франциско колишньому директору ФБР Дж. Едгару Гуверу під темою "Неідентифіковані літаючі об’єкти". У ньому згадувалися попередні повідомлення бюро щодо "літаючих дисків" та обговорювалася газетна стаття під назвою "Збройні сили – увага до НЛО", опублікована в San Francisco Examiner & Chronicle.

У звіті також згадувалося про зростаючий тиск громадськості щодо проведення слухань з приводу спостережень НЛО, включаючи заклики майбутнього президента Джеральда Форда, який на той час працював у Конгресі.

У документах йшлося про роботу фізика Едварда У. Кондона з Університету Колорадо. За повідомленнями, ВПС США фінансували його дослідницький проєкт щодо літаючих тарілок з бюджетом близько 300 000 доларів упродовж 18 місяців. Значна частина документу ФБР була присвячена книзі "Літаючі тарілки — серйозна справа", написаній Френком Едвардсом. Згідно з резюме ФБР, Едвардс стверджував, що НЛО — це "космічні апарати, відправлені для спостереження за діяльністю на Землі", і заявляв, що ВПС приховували інформацію, щоб уникнути паніки серед населення.

В оприлюднених документах ФБР також надано опис літаючих об’єктів з праці Едвардса. "У книзі НЛО описуються як поліровані металеві предмети, що випромінюють тепло та світло (достатньо, щоб обпекти свідків, які знаходилися занадто близько), та випромінюють певне силове поле, яке перешкоджає роботі електромагнітних приладів та джерел енергії", — йдеться в документі.

Окрему увагу приділено інцидентам, пов'язаним із зникненням НЛО. Фокус переклав частину розсекречених документів.

1 — Піднявся дуже швидко і зник з поля зору. Примітки: Не вдалося визначити чітку форму, і навіть за допомогою біноклів із 4–6-кратним збільшенням об’єкт не вдалося сфокусувати.

2,3 — Зник за хмарним фронтом. Примітки: З листа, який написав спостерігач, очевидно, що це добре освічена людина. Не шукає публічності.

4,5 — Загубився у сяйві Місяця. Примітки: Спостерігач (2-й клас, авіаційна розвідка) зателефонував до польових оперативних служб, щоб з’ясувати, чи не проводилися заплановані експериментальні польоти літаків поблизу. До звіту додано карту неба.

6 — Не зміг пояснити, окрім того, що кут відбиття міг різко змінитися. Примітки: Спостерігач є адміністративним помічником у ракетному відділі NRL. Ще двоє "вчених" та дружина одного з них були присутні та зробили таке ж спостереження.

7, 8 — Не знають, чи НЛО різко прискорилися, чи розпалися. Однак вони зникли на заході сонця. Примітки: Спостерігачами були пілот, другий пілот і стюардеси запланованого рейсу UAL DC-3. Усі бачили об’єкти. Рекомендується ознайомитися з дуже детальними свідченнями.

9 — Нез’ясовано. Примітки: Коли об’єкт уперше помітили біля горизонту, спостерігач дивився на карту на колінах, щоб перевірити позицію. Потім знову подивився у вікно — об’єкт уже був ліворуч приблизно на позиції "11 година".

10 — Зник під кутом приблизно 30° над поверхнею Землі. Примітки: Перекочувався з боку на бік 3 рази під час руху небом. Сонячне світло відбивалося зверху, але ніколи знизу, навіть під час поворотів.

11 — Нез’ясовано. Примітки: Немає.

12 — Нез’ясовано. Примітки: Немає.

13 — Пілот (на швидкості 300 миль/год) намагався тримати об’єкт у полі зору, але не зміг. Примітки: Спостерігач зв’язався з базами в районі, де повідомили про відсутність літаків у повітрі на той момент.

14, 15 — Нез’ясовано. Примітки: 4 диски летіли строєм, схожим на слід літака. Здавалося, що вони прорізали хмари, які відкривалися під час проходження. Слід був схожий на промінь світла після вимкнення потужного посадкового прожектора.

16 — Не зазначено. Примітки: Об’єкт спостерігався паралельно курсу C-47, а потім здійснив посадку.

Також в оприлюднених документах перелічено три основні форми, пов’язані зі спостереженнями: об’єкти у формі цепелінів довжиною до 390 метрів, апарати у формі диска шириною від кількох до 30 метрів та об’єкти у формі яйця, які, як повідомлялося, ставали все частішими у спостереженнях у середині 1960-х років.

У справі ФБР також містилися твердження, що уламки розбитих літаючих тарілок було знайдено тричі. Один матеріал ідентифікували як магнієвий сплав, інший виявився чистим магнієм, а третій був описаний як "надзвичайно твердий невідомий метал". У документі зазначається, що матеріал містив "тисячі 15-мікронних металевих кульок" і мав сліди ударів мікрометеоритів. Однак у файлах не було наведено наукових доказів, що підтверджують позаземне походження.

Член Палати представників штату Теннессі Тім Берчетт відреагував на оприлюднення засекречених файлів ФБР про НЛО написавши: "Пам'ятайте, федерали казали нам, що цих файлів не існує". Він також припустив, що додаткові оприлюднення можуть розкрити ще більш дивовижну інформацію в майбутньому. "Перша крапля була великою, але порівняно з тим, що буде далі, це дійсно крапля в морі", — заявив Берчетт.

За повідомленнями, під час оприлюднення було завантажено сотні пов'язаних записів, фотографій, стенограм НАСА, військових звітів та інфрачервоних зображень.

Попри ажіотаж навколо цих файлів, представники влади та скептики закликали до обережності. Оприлюднені документи здебільшого узагальнюють свідчення очевидців про НЛО та публічні заяви, а не незалежно перевірені докази. Урядові відомства також повторили, що свідчення очевидців самі по собі не повинні розглядатися як підтвердження існування НЛО та прибульців.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Daily Mail, Департамент Війни США.