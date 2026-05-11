Инопланетяне выходили из корабля: что скрывали в документах об НЛО от властей США (фото)

Недавно обнародованные документы ФБР всколыхнули сеть свидетельствами об НЛО и пришельцах, которых, по сообщениям, видели во время инцидентов в 1960-х годах. Фокус исследовал эти материалы, обнародованные в рамках более широкой инициативы по рассекречиванию.

В документах обнаружили свидетельства очевидцев из нескольких стран, а также сообщения о неидентифицированных летательных аппаратах, которые бесшумно зависали в воздухе, двигались с необычайной скоростью и влияли на работу электрооборудования, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из самых обсуждаемых разделов документов ФБР посвящен пришельцам, которых видели вне НЛО. Согласно отчету, "несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, которые высадились с объектов".

В документе эти существа описаны как "ростом от 105 до 120 сантиметров, одетых в нечто похожее на космические скафандры и шлемы". В файлах также утверждается, что некоторые свидетели наблюдали сияющие металлические летательные аппараты, которые после отлета оставляли после себя выжженную землю.

Відео дня

Сборник документов, датированный 19 октября 1966 года, был направлен из офиса ФБР в Сан-Франциско бывшему директору ФБР Дж. Эдгару Гуверу под темой "Неидентифицированные летающие объекты" Фото: US Department of War

Этот сборник документов, датированный 19 октября 1966 года, был направлен из офиса ФБР в Сан-Франциско бывшему директору ФБР Дж. Эдгару Гуверу под темой "Неидентифицированные летающие объекты". В нем упоминались предыдущие сообщения бюро о "летающих дисках" и обсуждалась газетная статья под названием "Вооруженные силы — внимание к НЛО", опубликованная в San Francisco Examiner & Chronicle.

В отчете также упоминалось о растущем давлении общественности относительно проведения слушаний по поводу наблюдений НЛО, включая призывы будущего президента Джеральда Форда, который в то время работал в Конгрессе.

Тим Берчетт предположил, что дополнительные обнародования могут раскрыть еще более удивительную информацию в будущем Фото: US Department of War

В документах говорилось о работе физика Эдварда У. Кондона из Университета Колорадо. По сообщениям, ВВС США финансировали его исследовательский проект по летающим тарелкам с бюджетом около 300 000 долларов в течение 18 месяцев. Значительная часть документа ФБР была посвящена книге "Летающие тарелки — серьезное дело", написанной Фрэнком Эдвардсом. Согласно резюме ФБР, Эдвардс утверждал, что НЛО — это "космические аппараты, отправленные для наблюдения за деятельностью на Земле", и заявлял, что ВВС скрывали информацию, чтобы избежать паники среди населения.

НЛО описываются как полированные металлические предметы, излучающие тепло и свет (достаточно, чтобы обжечь свидетелей, которые находились слишком близко), и излучающие определенное силовое поле Фото: US Department of War

В обнародованных документах ФБР также предоставлено описание летающих объектов из труда Эдвардса. "В книге НЛО описываются как полированные металлические предметы, излучающие тепло и свет (достаточно, чтобы обжечь свидетелей, которые находились слишком близко), и излучают определенное силовое поле, которое препятствует работе электромагнитных приборов и источников энергии", — говорится в документе.

Отдельное внимание уделено инцидентам, связанным с исчезновением НЛО. Фокус перевел часть рассекреченных документов.

1 — Поднялся очень быстро и исчез из поля зрения. Примечания: Не удалось определить четкую форму, и даже с помощью биноклей с 4-6-кратным увеличением объект не удалось сфокусировать.

2,3 — Исчез за облачным фронтом. Примечания: Из письма, которое написал наблюдатель, очевидно, что это хорошо образованный человек. Не ищет публичности.

4,5 — Затерялся в сиянии Луны. Примечания: Наблюдатель (2-й класс, авиационная разведка) позвонил в полевые оперативные службы, чтобы выяснить, не проводились ли запланированные экспериментальные полеты самолетов поблизости. К отчету приложена карта неба.

6 — Не смог объяснить, кроме того, что угол отражения мог резко измениться. Примечания: Наблюдатель является административным помощником в ракетном отделе NRL. Еще двое "ученых" и жена одного из них присутствовали и сделали такое же наблюдение.

7, 8 — Не знают, резко ли НЛО ускорились или распались. Однако они исчезли на закате солнца. Примечания: Наблюдателями были пилот, второй пилот и стюардессы запланированного рейса UAL DC-3. Все видели объекты. Рекомендуется ознакомиться с очень подробными свидетельствами.

9 — Невыяснено. Примечания: Когда объект впервые заметили у горизонта, наблюдатель смотрел на карту на коленях, чтобы проверить позицию. Затем снова посмотрел в окно — объект уже был слева примерно на позиции "11 часов".

10 — Исчез под углом примерно 30° над поверхностью Земли. Примечания: Перекатывался с боку на бок 3 раза во время движения по небу. Солнечный свет отражался сверху, но никогда снизу, даже во время поворотов.

11 — Невыяснено. Примечания: Нет.

12 — Неизвестно. Примечания: Нет.

13 — Пилот (на скорости 300 миль/ч) пытался держать объект в поле зрения, но не смог. Примечания: Наблюдатель связался с базами в районе, где сообщили об отсутствии самолетов в воздухе на тот момент.

14, 15 — Невыяснено. Примечания: 4 диска летели строем, похожим на след самолета. Казалось, что они прорезали облака, которые открывались во время прохождения. След был похож на луч света после выключения мощного посадочного прожектора.

16 — Не указано. Примечания: Объект наблюдался параллельно курсу C-47, а затем совершил посадку.

Отдельное внимание уделено инцидентам, связанным с исчезновением НЛО Фото: US Department of War

Также в обнародованных документах перечислены три основные формы, связанные с наблюдениями: объекты в форме цеппелинов длиной до 390 метров, аппараты в форме диска шириной от нескольких до 30 метров и объекты в форме яйца, которые, как сообщалось, становились все более частыми в наблюдениях в середине 1960-х годов.

В деле ФБР также содержались утверждения, что обломки разбитых летающих тарелок были найдены трижды. Один материал идентифицировали как магниевый сплав, другой оказался чистым магнием, а третий был описан как "чрезвычайно твердый неизвестный металл". В документе отмечается, что материал содержал "тысячи 15-микронных металлических шариков" и имел следы ударов микрометеоритов. Однако в файлах не было приведено научных доказательств, подтверждающих внеземное происхождение.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Член Палаты представителей штата Теннесси Тим Берчетт отреагировал на обнародование засекреченных файлов ФБР об НЛО написав: "Помните, федералы говорили нам, что этих файлов не существует". Он также предположил, что дополнительные обнародования могут раскрыть еще более удивительную информацию в будущем. "Первая капля была большой, но по сравнению с тем, что будет дальше, это действительно капля в море", — заявил Берчетт.

По сообщениям, во время обнародования были загружены сотни связанных записей, фотографий, стенограмм НАСА, военных отчетов и инфракрасных изображений.

Важно

У нашей Вселенной есть злой двойник: благодаря ему существует вся материя, считают физики

Несмотря на ажиотаж вокруг этих файлов, представители власти и скептики призвали к осторожности. Обнародованные документы в основном обобщают свидетельства очевидцев об НЛО и публичные заявления, а не независимо проверенные доказательства. Правительственные ведомства также повторили, что свидетельства очевидцев сами по себе не должны рассматриваться как подтверждение существования НЛО и пришельцев.

Ранее Фокус писал о древнем поселении, существование которого переписывает историю человечества. Ученые обнаружили, что оно древнее Великой египетской пирамиды.

Также мы рассказывали о необычных находках в Испании. Археологи обнаружили пещеру, наполненную странными артефактами.

При написании этого материала использованы источники: Daily Mail, Департамент Войны США.