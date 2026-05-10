Переписує історію людства: поселення, давніше за Велику єгипетську піраміду, змінює все

Дослідники щойно виявили в Північній Америці стоянку, більш давню, ніж Велика єгипетська піраміда. Вважається, що ця знахідка здатна переписати історію людини.

Археологи щойно виявили стоянку віком 11 000 років недалеко від Саскачевана на заході Канади. Стверджується, що відкриття підтверджує існування високоорганізованих суспільств у регіоні набагато раніше, ніж вважалося раніше, пише Фокус.

Під час розкопок команда з Університету Саскачевану виявила кам'яні знаряддя, осередки та матеріали для виготовлення знарядь праці, що дає змогу припустити — поселення було довгостроковим, а не тимчасовим мисливським табором. Шари деревного вугілля також вказують на те, що ранні корінні жителі практикували контрольоване управління вогнем, що узгоджується з давніми усними традиціями. Команда також виявила рештки вимерлого Bison antiquus — величезного виду, що важив майже 2 тонни і, ймовірно, слугував ключовою мішенню для полювання стародавньої цивілізації.

Археологи виявили археологічну пам'ятку віком 11 000 років недалеко від Саскачевана на заході Канади

За словами співавтора дослідження, доктора Гленна Стюарта, відкриття, по суті, ставить під сумнів застаріле уявлення про те, що ранні корінні народи були виключно кочовими. Свідчення тривалого заселення і дбайливого ставлення до землі вказують на глибоко вкорінену присутність.

Ба більше, нові дані порушують питання про теорію Берингової протоки, підтверджуючи усні перекази про те, що корінні громади жили тут протягом незліченних поколінь. Зазначимо, що відкриття вперше було зроблено 2025 року, але знову стало популярним через його "значущість".

Відкриття біля озера Стерджен значуще, тому що воно відсуває часові рамки організованого общинного життя в Північній Америці на період незабаром після закінчення останнього льодовикового періоду. Близько 11 000 років тому більша частина континенту все ще переживала масштабні зміни навколишнього середовища: льодовики відступали, а екосистеми трансформувалися.

Під час дослідження команда з Університету Саскачевану порівняла відкриття з деякими з найбільш знакових стародавніх місць світу, зокрема з Великими пірамідами Єгипту, Стоунхенджем в Англії та Гебеклі-Тепе в Туреччині.

За словами співавтора дослідження, археолога Дейва Рондо, їм з колегами вдалося отримати докази, що змінюють наше уявлення про ранні корінні цивілізації Північної Америки. Дослідники вважають, що на цьому місці, яке сьогодні нагадує місце проживання бізонів, колись було безліч загонів для бізонів і місць їхнього забою.

Зазначимо, що "стадо буйволів" — стратегія полювання. Яка включала використання особливостей ландшафту, V-подібних проїздів і приманки, щоб заманити тварин у паніку і змусити їх кинутися з обриву. Простими словами, вчені отримали переконливі докази глибоко вкоріненої присутності корінних народів у регіоні, підтверджуючи традиції та знання, що передаються з покоління в покоління.

До слова, усні перекази довгий час описували цей район як великий культурний і торговий центр. Автори також стверджують, що знахідки тепер надають фізичні докази, які підтверджують ці розповіді.

Під час написання використовували матеріали University of Saskatchewan, Daily Mail.