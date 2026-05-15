Восьмиконечные звезды и жуткое послание пришельцев: новые подробности секретных документов ФБР (видео)

После обнародования недавно рассекреченных документов ФБР, ученые и правительственные следователи вернулись к рассмотрению заявлений об НЛО. Секретные документы содержат свидетельства очевидцев, фотографии, военные отчеты и старые служебные записки ФБР, в которых описаны вероятные контакты с инопланетянами.

Одним из самых обсуждаемых документов является записка ФБР от 12 января 1955 года, связанная с Детройтским клубом летающих тарелок — одной из самых первых групп, занимавшихся НЛО в США. Согласно записке, член клуба Рэндалл Кокс утверждал, что организация получила сообщения от "людей из космоса", которые предупреждали человечество о его будущем и месте во Вселенной.

В документе отмечается, что инопланетяне утверждали, что все планеты, кроме Земли, уже покорили космос. Кокс также сообщил следователям, что эти существа считали людей "самой низкой формой вселенского существования". В другом сообщении объяснялось, что контакт с Землей имел целью подготовить людей к будущим приземлениям из космоса.

В записке летающие тарелки описывались как "дружественные США", тогда как агенты ФБР выясняли, могут ли эти странные сообщения представлять угрозу национальной безопасности.

Согласно отчету, 11 января 1955 года Кокс встретился с агентами ФБР в служебном автомобиле. Во время разговора он объяснил, что он и другой член клуба Джон Хофман планировали поехать в Вашингтон, чтобы представить свою информацию Пентагону, и надеялись встретить кого-то, связанного с разведкой ВВС.

Кокс также упомянул Джона Фрая, техника, который, как сообщается, был приписан к авиабазе Сандия в Нью-Мексико. Фрай якобы утверждал, что он пролетел на тарелке от базы до Нью-Йорка всего за 30 минут. В записке ФБР отмечалось: "Он считает, что цель контактов с Землей в настоящее время ограничивается подготовкой людей к приему космических кораблей из космоса".

Хофман, бывший военнослужащий ВВС во время Второй мировой войны, был описан ФБР как человек, который "вышел за пределы научных фактов в сферу возможной научной фантастики". Следователи также заметили сходство между утверждениями Кокса и трудами Дороти Мартин, женщины из Иллинойса, которая стала широко известной в 1954 году после того, как заявила, что получала телепатические сообщения от инопланетян, которых называли "Стражами".

Мартин возглавляла небольшое движение сторонников НЛО, которое предсказывало, что 21 декабря 1954 года катастрофические наводнения уничтожат большую часть Земли. Последователи верили, что летающие тарелки спасут истинных верующих до того, как произойдет катастрофа. Пророчество привлекло внимание всей страны после того, как сторонники оставили работу, бросили свое имущество и собрались в доме Мартин, ожидая космический корабль, который так и не прибыл.

Среди сторонников Мартин был доктор Чарльз Лаугхед, врач из Мичигана, который, как сообщается, потерял должность в больнице после публичной поддержки этих утверждений. После того, как предсказанный апокалипсис не произошел, Мартин позже сказала последователям, что Земля была спасена благодаря вере группы.

Этот инцидент впоследствии стал одним из самых известных примеров, связанных с психологической теорией когнитивного диссонанса. Теория объясняет, почему люди иногда продолжают верить в проваленные предсказания, даже когда убедительные доказательства свидетельствуют об их ошибочности.

Недавно обнародованные файлы появились через несколько месяцев после того, как министру обороны Питу Хегсету поручили обнародовать правительственные документы, связанные с расследованиями НЛО и вероятной внеземной активностью. Обнародованные материалы содержали изображения и стенограммы, связанные с миссиями НАСА, в частности "Аполло-12" и "Аполло-17". На одной из лунных фотографий видно три непонятных объекта, зависших над поверхностью Луны.

Дополнительные файлы содержат снимки ФБР с новогодней ночи 1999 года, на которых видны неидентифицированные объекты вблизи военных самолетов США. Как сообщается, военные пилоты также сделали снимки быстродвижущихся объектов, пролетавших мимо самолетов во время полетов.

На одном инфракрасном видео 2013 года виден яркий объект, похожий на восьмиугольную звезду, движущийся по ночному небу, причем его неровные "лучи" меняют форму во время движения. В другом рассекреченном военном отчете о миссии описано несколько ярких объектов, быстро двигавшихся с запада на восток, после чего один из них исчез.

Представители власти подчеркнули, что отчеты отражают наблюдения очевидцев и не являются официальным подтверждением существования внеземных технологий. Части некоторых документов остались засекреченными для защиты личных данных свидетелей и секретных военных объектов. Чиновники также подтвердили, что недавно обнародованные материалы составляют лишь первую партию документов, а дальнейшее обнародование информации ожидается позже.

Хотя ни один из файлов не содержит прямых доказательств посещения Земли инопланетянами, документы дали редкую возможность заглянуть в то, как американские власти реагировали на необычные наблюдения и сообщения общественности в один из самых интенсивных периодов захвата НЛО в американской истории.

Ученые и эксперты по вопросам политики вернулись к старым дискуссиям о внеземной жизни. Один документ 1963 года привлек внимание из-за комментариев о том, как человечество может среагировать, если когда-то будет подтверждено существование внеземной жизни.

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail, NewsNation, US Department of War.