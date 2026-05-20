Минюст США предоставил Трампу "пожизненный" иммунитет от налоговых проверок: СМИ раскрыли детали сделки

Министерство юстиции США фактически заблокировало возможность любых налоговых проверок в отношении президента США Дональда Трампа, его семьи и связанных с ним компаний за прошлые годы.

Как сообщает Reuters, в документе Министерства юстиции, обнародованном во вторник, отмечается, что Налоговая служба США (IRS) не имеет права проводить проверки налоговых деклараций Трампа за любые периоды до подписания соглашения. Ограничения сформулированы очень широко — они охватывают как уже открытые дела, так и любые возможные вопросы по этим налоговым периодам.

Под действие решения попадают не только личные декларации Дональда Трампа, но и финансовые документы его семьи и бизнес-структур, связанных с ним. Так, эти бумаги уже подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

"Широкий документ, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, предусматривает, что правительство США не может проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до понедельника, или любых вопросов, "которые были нарушены или могли быть нарушены"", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что это соглашение стало продолжением договоренностей между Трампом и Налоговой службой США. В их рамках президент отказался от иска на около 10 миллиардов долларов, связанного с утечкой его налоговых данных. Зато Министерство юстиции согласилось создать компенсационный фонд объемом примерно 1,8 миллиарда долларов. Из него планируется выплачивать средства людям, которые заявляют о политическом давлении или злоупотреблениях со стороны государственных органов.

Кроме того, издание отмечает, что в Конгрессе США это решение уже вызвало вопросы. Во время первого выступления после назначения Тодд Бланш отвечал на вопросы законодателей относительно деталей соглашения. Особенно их интересовали механизм работы компенсационного фонда и юридические основания решения, которое фактически блокирует налоговые проверки за прошлые годы. Однако четких объяснений он тогда не дал.

