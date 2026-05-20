Мін'юст США надав Трампу "довічний" імунітет від податкових перевірок: ЗМІ розкрили деталі угоди

Міністерство юстиції США фактично заблокувало можливість будь-яких податкових перевірок щодо президента США Дональда Трампа, його родини та пов’язаних із ним компаній за минулі роки.

Як повідомляє Reuters, у документі Міністерства юстиції, оприлюдненому у вівторок, зазначається, що Податкова служба США (IRS) не має права проводити перевірки податкових декларацій Трампа за будь-які періоди до підписання угоди. Обмеження сформульовані дуже широко — вони охоплюють як уже відкриті справи, так і будь-які можливі питання щодо цих податкових періодів.

Під дію рішення потрапляють не лише особисті декларації Дональда Трампа, а й фінансові документи його родини та бізнес-структур, пов’язаних із ним. Так, ці папери вже підписав виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш.

"Широкий документ, підписаний виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, передбачає, що уряд США не може проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до понеділка, або будь-яких питань, "які були порушені або могли бути порушені"", — йдеться в публікації.

Варто зазначити, що ця угода стала продовженням домовленостей між Трампом і Податковою службою США. У їхніх межах президент відмовився від позову на близько 10 мільярдів доларів, пов’язаного з витоком його податкових даних. Натомість Міністерство юстиції погодилося створити компенсаційний фонд обсягом приблизно 1,8 мільярда доларів. З нього планується виплачувати кошти людям, які заявляють про політичний тиск або зловживання з боку державних органів.

Крім того, видання зазначає, що у Конгресі США це рішення вже викликало запитання. Під час першого виступу після призначення Тодд Бланш відповідав на запитання законодавців щодо деталей угоди. Особливо їх цікавили механізм роботи компенсаційного фонду та юридичні підстави рішення, яке фактично блокує податкові перевірки за минулі роки. Однак чітких пояснень він тоді не надав.

