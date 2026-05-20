"Чітко дав зрозуміти": Трамп скоротить чисельність військ США, які можуть допомогти НАТО у разі нападу, — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити резерв військових ресурсів, які США могли б задіяти для надання допомоги європейським країнам альянсу в разі серйозної кризи чи нападу.

Союзникам по НАТО американці хочуть це повідомити вже цього тижня на зустрічі керівників оборонної політики в Брюсселі, що запланована на 22 травня, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

В матеріалі йдеться про те, що відповідно до концепції, відомої як "Модель сил НАТО", країни-члени альянсу визначають резерв доступних сил, які можуть бути задіяні під час конфлікту або будь-якої іншої серйозної кризи, наприклад, у разі військового нападу на члена НАТО.

За даними джерел Reuters, хоча точний склад цих військових сил на випадок війни є суворо засекреченою інформацією, Пентагон вирішив істотно скоротити свою участь.

"Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від європейських країн перебрати на себе основну відповідальність за безпеку континенту замість Сполучених Штатів", — пояснили журналісти.

Автори матеріалу зазначили, що повідомлення, надіслане союзникам цього тижня, є конкретним свідченням реалізації цієї політики.

При цьому, деякі деталі залишалися неясними, зокрема те, як швидко Пентагон планує передати обов’язки в умовах кризового режиму європейським союзникам.

Керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі публічно заявив, що США й надалі використовуватимуть свою ядерну зброю для захисту членів НАТО, навіть якщо європейські союзники візьмуть на себе провідну роль у сфері звичайних збройних сил.

За словами джерел, США, ймовірно, представлятиме Алекс Велес-Грін, ключовий помічник Колбі. Одне з джерел додало, що коригування моделі сил НАТО стало ключовим пріоритетом команди Колбі напередодні наступного саміту лідерів НАТО, який відбудеться в Туреччині в липні.

Автори матеріалу підкреслили, що НАТО перебуває під безпрецедентним тиском, і деякі європейські країни побоюються, що Вашингтон може взагалі вийти з нього.

"Істотне скорочення чисельності військ, які США готові надати в разі війни, лише посилить ці побоювання", — наголосили журналісти Reuters.

