Трамп відклав заплановане бомбардування Ірану: каже, що Тегеран відмовиться від ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що відклав запланований на 19 травня удар по Ірану на прохання Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

Іран нібито має укласти угоду та відмовитись від ядерної зброї, заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд та президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохамеда бін Заїда Аль Нахаяна, попросили відкласти запланований військовий удар по Ісламській Республіці Іран, який був призначений на завтра", — написав Трамп.

Він пояснив, що наразі ведуться "серйозні переговори", які, на думку лідерів цих країн, призведуть до укладання угоди, яка буде "цілком прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу та за його межами".

"Ця угода, що важливо, передбачатиме відмову Ірану від ядерної зброї", — зазначив Трамп.

Президент США підкреслив, що доручив міністру оборони Піту Гегсету, голові Об'єднаного комітету начальників штабів генералу Деніелу Кейну та збройним силам Сполучених Штатів, не здійснювати запланований на 19 травня напад на Іран.

"Але також я доручив їм бути готовими до повного, широкомасштабного наступу на Іран у будь-який момент, у разі якщо прийнятної угоди не буде досягнуто", — наголосив Трамп.

Пост Трампа

