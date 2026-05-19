Трамп отложил запланированную бомбардировку Ирана: говорит, что Тегеран откажется от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на 19 мая удар по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Иран якобы должен заключить соглашение и отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заида Аль Нахаяна, попросили отложить запланированный военный удар по Исламской Республике Иран, который был назначен на завтра", — написал Трамп.

Он пояснил, что сейчас ведутся "серьезные переговоры", которые, по мнению лидеров этих стран, приведут к заключению соглашения, которое будет "вполне приемлемым для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами".

Відео дня

"Эта сделка, что важно, будет предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия", — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что поручил министру обороны Питу Гегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам Соединенных Штатов, не осуществлять запланированное на 19 мая нападение на Иран.

"Но также я поручил им быть готовыми к полному, широкомасштабному наступлению на Иран в любой момент, в случае если приемлемое соглашение не будет достигнуто", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Напомним, Трамп пригрозил Ирану последствиями, если не будет заключено соглашение с США.

Фокус также писал о том, что десятки медиков указали на странности в поведении Трампа.