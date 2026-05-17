"Очень тяжелые времена": Трамп пригрозил Ирану последствиями, если не будет заключено соглашение с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с "очень трудными временами", если не согласится на заключение нового соглашения с Вашингтоном.

Об этом американский президент сказал в телефонном интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам Трампа, он не знает, готов ли Иран пойти на компромисс, однако подчеркнул, что отказ от сделки станет серьезной проблемой для иранских властей.

"Я не имею ни малейшего представления, собираются ли они это сделать. Но если нет — их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить сделку", — подчеркнул Трамп.

В то же время президент США не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в случае провала переговоров.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ирана и попыток Вашингтона добиться нового формата договоренностей по ядерной программе и региональной политике Тегерана.

