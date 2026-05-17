"Дуже важкі часи": Трамп пригрозив Ірану наслідками, якщо не буде укладено угоду з США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з "дуже важкими часами", якщо не погодиться на укладення нової угоди з Вашингтоном.

Про це американський президент сказав у телефонному інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV.

За словами Трампа, він не знає, чи готовий Іран піти на компроміс, однак підкреслив, що відмова від угоди стане серйозною проблемою для іранської влади.

"Я не маю ані найменшого уявлення, чи збираються вони це зробити. Але якщо ні — на них чекає дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", — наголосив Трамп.

Водночас президент США не уточнив, які саме заходи можуть бути вжиті у разі провалу переговорів.

Заява Трампа пролунала на тлі триваючої напруженості навколо Ірану та спроб Вашингтона домогтися нового формату домовленостей щодо ядерної програми та регіональної політики Тегерана.

