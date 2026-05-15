Поки Сі Цзіньпін ненадовго відійшов: Трамп зазирнув у нотатки лідера Китаю (відео)

Президент США Дональд Трамп під час офіційного заходу нібито переглянув нотатки глави Китаю Сі Цзіньпіна. Відповідне відео з’явилося в соцмережі X.

На своїй сторінці в соцмережі X індійський журналіст Умашанкар Сінгх оприлюднив відео, на якому президент США Дональд Трамп нібито зазирає в записи глави КНР Сі Цзіньпіна під час банкету.

За його словами, це сталося в момент, коли Сі Цзіньпін на короткий час відійшов від столу. У дописі також зазначалося, що записи могли бути виконані китайською мовою, тому незрозуміло, що саме можна було там побачити.

"Що це Трамп зробив! Коли Сі Цзіньпін ненадовго відійшов зі свого місця, він зазирнув у його блокнот! Написано там, мабуть, було китайською мовою, але що він там зрозумів", — написав він.

Зокрема, на відео помітно, як після того як глава Китаювстає з-за столу, Дональд Трамп заглядає в якісь записи поруч, щось переглядає декілька секунд, та відсторонюється від них "начебто нічого не чіпав".

Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа — що про це відомо

Нагадаємо, що під час державного банкету в Пекіні для президента США Дональда Трампа було підготовлено спеціальне меню з урахуванням його смакових уподобань. Серед страв — пекінська качка, лобстер у томатному супі та хрусткі яловичі реберця. Як повідомляє CNN, частину китайських делікатесів адаптували під відомі вподобання американського президента. Під час візиту сторони також планували обговорити торговельні суперечки між США та Китаєм, питання Тайваню, ситуацію на Близькому Сході та розвиток штучного інтелекту.

Крім того, під час візиту Дональда Трампа до Пекіна його, ймовірно, розмістили в королівському люксі готелю Four Seasons Hotel Beijing, який займає цілий поверх і має терасу, телескоп та окремі зони для прийому гостей. Також повідомляється, що в місті заздалегідь посилили заходи безпеки, перекривали дороги та закривали частину станцій метро.

Ба більше, під час саміту в Пекіні між представниками американських медіа та китайськими чиновниками сталася штовханина біля входу до зали переговорів, де перебували Дональд Трамп і Сі Цзіньпін.