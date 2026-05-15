Пока Си Цзиньпин ненадолго отошел: Трамп заглянул в заметки лидера Китая (видео)

Президент США Дональд Трамп во время официального мероприятия якобы просмотрел заметки главы Китая Си Цзиньпина. Соответствующее видео появилось в соцсети X.

На своей странице в соцсети X индийский журналист Умашанкар Сингх обнародовал видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы заглядывает в записи главы КНР Си Цзиньпина во время банкета.

По его словам, это произошло в момент, когда Си Цзиньпин на короткое время отошел от стола. В заметке также отмечалось, что записи могли быть выполнены на китайском языке, поэтому непонятно, что именно можно было там увидеть.

"Что это Трамп сделал! Когда Си Цзиньпин ненадолго отошел со своего места, он заглянул в его блокнот! Написано там, видимо, было на китайском языке, но что он там понял", — написал он.

В частности, на видео заметно, как после того как глава Китая встает из-за стола, Дональд Трамп заглядывает в какие-то записи рядом, что-то просматривает несколько секунд, и отстраняется от них "как будто ничего не трогал".

Напомним, что во время государственного банкета в Пекине для президента США Дональда Трампа было подготовлено специальное меню с учетом его вкусовых предпочтений. Среди блюд — пекинская утка, лобстер в томатном супе и хрустящие говяжьи ребрышки. Как сообщает CNN, часть китайских деликатесов адаптировали под известные предпочтения американского президента. Во время визита стороны также планировали обсудить торговые споры между США и Китаем, вопрос Тайваня, ситуацию на Ближнем Востоке и развитие искусственного интеллекта.

Кроме того, во время визита Дональда Трампа в Пекин его, вероятно, разместили в королевском люксе отеля Four Seasons Hotel Beijing, который занимает целый этаж и имеет террасу, телескоп и отдельные зоны для приема гостей. Также сообщается, что в городе заранее усилили меры безопасности, перекрывали дороги и закрывали часть станций метро.

Более того, во время саммита в Пекине между представителями американских медиа и китайскими чиновниками произошла потасовка у входа в зал переговоров, где находились Дональд Трамп и Си Цзиньпин.