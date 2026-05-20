"Четко дал понять": Трамп сократит численность войск США, которые могут помочь НАТО в случае нападения, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить резерв военных ресурсов, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса или нападения.

Союзникам по НАТО американцы хотят это сообщить уже на этой неделе на встрече руководителей оборонной политики в Брюсселе, которая запланирована на 22 мая, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится о том, что в соответствии с концепцией, известной как "Модель сил НАТО", страны-члены альянса определяют резерв доступных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого серьезного кризиса, например, в случае военного нападения на члена НАТО.

По данным источников Reuters, хотя точный состав этих военных сил на случай войны является строго засекреченной информацией, Пентагон решил существенно сократить свое участие.

Відео дня

"Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что ожидает от европейских стран взять на себя основную ответственность за безопасность континента вместо Соединенных Штатов", — пояснили журналисты.

Авторы материала отметили, что сообщение, направленное союзникам на этой неделе, является конкретным свидетельством реализации этой политики.

При этом, некоторые детали оставались неясными, в частности то, как быстро Пентагон планирует передать обязанности в условиях кризисного режима европейским союзникам.

Руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби публично заявил, что США и в дальнейшем будут использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже если европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооруженных сил.

По словам источников, США, вероятно, будет представлять Алекс Велес-Грин, ключевой помощник Колби. Один из источников добавил, что корректировка модели сил НАТО стала ключевым приоритетом команды Колби в преддверии следующего саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции в июле.

Авторы материала подчеркнули, что НАТО находится под беспрецедентным давлением, и некоторые европейские страны опасаются, что Вашингтон может вообще выйти из него.

"Существенное сокращение численности войск, которые США готовы предоставить в случае войны, только усилит эти опасения", — отметили журналисты Reuters.

Напомним, Трамп отложил запланированную бомбардировку Ирана, из-за того, что Тегеран откажется от ядерного оружия.

Фокус также писал о том, что США пошли на новое обострение с Канадой.