"Не выполняют оборонные обязательства": США пошли на новое обострение с Канадой

После прихода в Белый дом на второй срок Дональда Трампа и его давних заявлений о том, что Канада должна стать 51-м штатом США, отношения между двумя странами снова подвергаются проверке на прочность.

В США заявили, что прекращают участие в Постоянном совместном совете по континентальной обороне с Канадой, обвинив последнюю в невыполнении обязательств. Об этом в Х написал заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

"Сильная Канада, которая ставит во главу угла жесткую силу, а не риторику, приносит пользу всем нам. К сожалению, Канада не смогла добиться реального прогресса в выполнении своих оборонных обязательств. Министерство обороны приостанавливает работу Постоянного объединенного совета по обороне, чтобы пересмотреть роль этого форума в обеспечении общей обороны Северной Америки", — говорится в публикации.

Колби подчеркнул, что Белый дом не может больше "игнорировать разрыв между риторикой и реальностью".

"Реальные державы должны подкреплять свою риторику общими обязанностями в области обороны и безопасности. Обеспечение общей континентальной обороны начинается с признания нашей общей географии. Только инвестируя в собственные оборонные возможности, американцы и канадцы будут в безопасности, защищены и процветать", — подчеркнул он.

Это заявление — последний пример того, как администрация Трампа критикует западных союзников за то, что, по мнению президента, является чрезмерной зависимостью от военной мощи США, констатирует Al Jazeera.

Страны-союзники в значительной степени опровергли его заявления, утверждая, что они наращивают военные расходы и предпринимают шаги для усиления контроля над региональной безопасностью.

В прошлом году на саммите НАТО в Гааге почти все государства-члены согласились увеличить расходы на оборону до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако Испания подала ходатайство об исключении из соглашения.

Канада под руководством премьер-министра Марка Карни была среди стран, взявших на себя обязательство увеличить расходы.

Из 5%, выделенных на оборону, 3,5% пойдут на укрепление "основных военных возможностей" Канады, заявило правительство Карни.

Остальные средства направят на расходы, связанные с безопасностью, включая модернизацию портов, готовность к чрезвычайным ситуациям и другие ресурсы.

С момента вступления в должность премьер-министра в марте 2025 года Карни открыто выступает за снижение зависимости Канады от американской армии и экономики.

Со второго прихода Трампа на пост президента отношения между Оттавой и Вашингтоном заметно ухудшились. Глава Белого дома обвиняет Канаду в проведении несправедливой торговой политики и неспособности пресечь незаконный оборот людей и наркотиков через границу, хотя критики ставят под сомнение обоснованность этих утверждений.

Чтобы заставить Канаду соблюдать его политику, президент США ввел агрессивный тарифный режим для обложения налогом трансграничного импорта.

Ранее Трамп высказывал предположение, что Канада могла бы избежать подобных санкций, отказавшись от своего суверенитета и став 51-м штатом США.

