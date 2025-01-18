51-й штат. Присоединение Канады к США — зачем Трамп хочет создать самую большую страну в мире

Канада станет 51-м штатом США — или, возможно, несколькими новыми штатами? Невероятно, но сейчас это — самый горячий предмет для разговоров в серьезных аналитических центрах, ведущих мировых медиа и в кабинетах самого высокого политического уровня. Фокус разбирался, что хочет от своего северного соседа новая американская администрация и как выглядит эта ситуация в глазах самих канадцев.

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Канада имеет тесные культурно-исторические связи с США — обе страны были колониями Великобритании, являются преимущественно англоязычными и входят в англо-саксонский мир. Имеют самую длинную в мире линию границы (около 9 тыс. км).

США и Канада воевали на одной стороне в обеих мировых войнах, в Корее и Персидском заливе; основали НАТО и имеют тесные экономические связи — они вместе с Мексикой образовали единую зону свободной торговли CUSMA. Также кроме членства в НАТО США и Канада сформировали совместное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в рамках которого войска этих государств совместно обороняют воздушное пространство Северной Америки.

Мост Блювотер через реку Сент-Клер соединяет Сарнию, Онтарио, Канада, с Порт-Гуроном, Мичиган, США Фото: Getty Images

Однако все эти общности не означают, что страны должны объединиться в одно государство — и тем более Канада не должна становиться 51 штатом США, как бы этого ни хотелось Дональду Трампу. Даже если представить, что страны могут объединиться, то, скорее всего, население Канады на этих территориях сформировало бы несколько штатов, в соответствии с географическими, экономическими, культурными и другими факторами, которые влияют на формирование регионов в разных государствах. И точно целая Канада не становилась бы одним гигантским штатом, приложением к США.

США уже имеют опыт существенного расширения своей территории (современная площадь США во много раз больше той, которую занимали 13 мятежных британских колоний в конце XVIII века), и только малонаселенная Аляска всей своей огромной территорией образовала один штат. Другие большие куски земли, которые разными способами становились частью США, формировали несколько штатов. Поэтому можно предположить, что и с Канадой было бы так же.

Канада состоит из 10 провинций и трех территорий Фото: Фокус

Почему присоединение Канады к США не выгодно республиканцам

Сама Канада состоит из 10 провинций и трех территорий и является второй по площади страной мира (занимает почти 10 млн кв. км.). Соответственно, объединившись с США, они бы образовали крупнейшую в мире страну, площадью более почти 20 млн квадратных километров. Однако из более 40 млн канадцев только около 13% поддерживают идею объединения с США. В Канаде есть мощные политические силы, выступающие резко против присоединения к США.

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"Канада — это великое государство и она никогда не станет 51-м штатом США. Точка", — заявил лидер местных консерваторов Пьер Пуалевр. И это, если отбросить апокалиптические сценарии с жестокой агрессией вроде российской против Украины, является основным фактором, который делает проект интеграции Канады в США малоосуществимым.

Всего три месяца назад такой анализ в принципе мало кто мог себе представить. Но в условиях, приближенных к реальному миру, то есть если отбросить идею оккупации Канады, интеграция ее либерального населения в американскую политическую систему похоронит все амбиции Республиканской партии на ближайшие десятилетия. То есть самим инициаторам этой полемики крайне невыгодно увеличение населения США еще на десятки миллионов потенциальных избирателей их основных конкурентов. Это подтверждает статистика: Трампа бы поддержал на выборах 21% опрошенных по этому поводу канадцев, зато более двух третей проголосовали бы за Харрис.

Тем более в условиях американской избирательной системы на президентской гонке все голоса выборщиков от новых территорий могут достаться кандидату от демократов.

Канадцы не хотят становиться американцами и голосовать за республиканцев Фото: Getty Images

Вашингтон уже влияет на канадскую политику

Поэтому, когда спадет популистский пыл от публичных выпадов со стороны экстравагантного американского лидера, в рациональной плоскости дискуссия об объединении США и Канады будет разворачиваться совсем в другом русле.

Задачу минимум Дональд Трамп, похоже, умудрился выполнить, еще не став полноценным президентом. Неудобный для него ультралиберальный канадский премьер Джастин Трюдо уже подал в отставку (будет сохранять должность до 9 марта). Его отставка не была спровоцирована самими заявлениями Трампа, однако позиция нового американского лидера стала последней каплей в том море проблем, которые в последние годы свалились на голову некогда чрезвычайно популярного политика.

Неудобный для Трампа канадский премьер Джастин Трюдо уже подал в отставку Фото: Getty Images

Таким образом, де-факто уже произошла частичная интеграция Канады в американское политическое пространство. Если президент США может "снять" канадского премьера, которого его окружение пренебрежительно называет губернатором (интересно, что страну действительно формально возглавляет генерал-губернатор — представитель короля Великобритании, ведь Канада относится к государствам Британского содружества), то теоретически Трамп может повлиять и на избрание нового главы исполнительной власти этой страны. Зато движения в обратную сторону не наблюдается — канадские политики не имеют влияния на избрание американского президента или членов Конгресса. В условиях демократии такое положение вещей более выгодно Вашингтону, чем полноценная интеграция, по крайней мере пока на Капитолийском холме правят консерваторы.

Однако определенный тип интеграции может быть задачей максимум новой администрации. Это может быть что-то вроде союзного государства или какой-то формы ассоциации — при которой американский политический истеблишмент возьмет под контроль все стратегические ресурсы и отрасли северного соседа (арктическое побережье, оборонный заказ, сырьевые ресурсы и т.д.), но взамен не допустит канадских граждан к управлению этим общим проектом. И вот здесь может действительно развязаться борьба.

Почему торговая война США и Канады ударит по обеим сторонам

Дональд Трамп будет пытаться ковать железо пока оно горячее — навязать свою волю, пока в Канаде у власти слабый и слишком непопулярный премьер. Поэтому вероятно, что свой проект дальнейшего взаимодействия США и Канады (реальный план, а не голословные заявления) Трамп может объявить на самой инаугурации. И в дальнейшем борьба будет происходить за текстовые формулировки в самом соглашении будущего проекта, от которого полностью Канада, скорее всего, не сможет отказаться.

Что нужно США от Канады:

доступ к арктическому побережью Канады,

рост оборонного заказа (вопреки договоренностям, Оттава тратит лишь 1,37 % своего ВВП на оборону и планирует нарастить расходы до 2 % только в 2032 году, тогда как новоиспеченная американская администрация уже говорит по 5 % от ВВП),

дезинтеграция экономических связей Канады с Китаем и взамен большая экономическая интеграция с США — конечно, в интересах последних.

Сейчас США являются крупнейшим импортером канадской продукции, куда направляется 77% канадского экспорта ($421 млрд против $353 млрд импорта из США в 2023 году). То есть имеется дефицит в торговле в размере почти $70 млрд, однако посол Канады в США Кристен Хиллман отмечает, что население США в десять раз больше превышает население Канады, поэтому если считать торговый оборот на душу населения, то Канада существенно опережает своих соседей в импорте товаров и услуг (объем услуг составляет около $100 млрд). Также стороны инвестировали друг в друга более одного триллиона долларов США в 2022 году ($438,8 млрд США и $589,3 млрд — Канада).

Хотя у Канады практически нет вооруженных сил — ее 63-тысячная регулярная армия находится в крайне плачевном состоянии, все же в Белом Доме рассматривают привлечение экономических рычагов для принуждения Канады к интеграции. Дональд Трамп угрожает ввести таможенные тарифы в размере 25% на все канадские товары и услуги.

В Белом Доме рассматривают привлечение экономических рычагов для принуждения Канады к интеграции Фото: Getty Images

Профессор истории бизнеса Школы менеджмента Ротмана при Университете Торонто Димитри Анастакис отмечает, что США могут релоцировать свое автомобильное производство из Канады в США. Но это разрушит производственные линии, которые нарабатывались десятилетиями со времен Второй мировой войны. И заплатят за это американские потребители автомобильной продукции.

В других отраслях могут возникнуть похожие проблемы. Ведь специфика канадского импорта в том, что он является критическим для некоторых отраслей американской промышленности.

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Также Канада является крупнейшим импортером продуктов из США на душу населения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что Канада является критическим импортером для продукции 35-ти американских штатов, зато сама страна кленового листа поставляет США 25% их потребностей в сырой нефти (некоторые нефтеперерабатывающие заводы просто остановятся без нефти из канадской провинции Альберта) — поэтому он готов принять вызов в торговой войне со своим могущественным южным соседом.

При таких обстоятельствах, торговая война с Канадой может больно ударить по обычным американским работникам промышленности — а это ключевой электорат Дональда Трампа. Трюдо прогнозирует рост цен на топливо и электроэнергию в США на четверть, если тарифы таки будут введены. С другой стороны, такая зависимость сама по себе является причиной к работе над взятием строптивого северного соседа под контроль. Дональд Трамп уже работает напрямую с руководством провинции Альберта, проведя встречу с ее руководительницей Даниэль Смит.

На узенькой полоске у границы с США живет примерно 25% населения Канады (фиолетовый цвет) Фото: Фокус

Присоединение Канады к США: перераспределение ресурсов и игра с огнем

К чему может привести такая экстравагантная политика Дональда Трампа по отношению к ближайшим соседям и союзникам?

Так, если Трамп сможет присоединить Канаду, США действительно получат значительную ресурсную базу, которая сейчас находится в месторождениях Канады. США станут крупнейшей страной в мире с огромной береговой линией и прямым доступом к значительной территории Арктики. Запасы нефти и пресной воды США станут одними из крупнейших в мире.

Однако все это Вашингтон может получить и без столь экстраординарного шага, путем более изощренной дипломатической игры и дипломатических манипуляций (американские корпорации могут получить доступ к канадским ресурсам, а военные беспрепятственный доступ к побережью Арктики). Зато негативные последствия от такого шага более чем серьезные.

Давление и попытки побудить Оттаву к "мирному воссоединению" по белорусскому сценарию приведут к разрушению действующей международной системы Фото: Getty Images

Опустим апокалиптический сценарий с военным вторжением. Даже давление и попытки побудить Оттаву к "мирному воссоединению" по белорусскому сценарию приведут к разрушению действующей международной системы, которую Вашингтон строил десятилетиями. Ведь сама ассоциация с действиями РФ в отношении Беларуси (а такие непременно появятся) — это уже удар по имиджу США как неизменного генератора идей построения оригинального нового несомненно лучшего и более совершенного общества.

Более практические последствия — это разрушение системы коллективной безопасности, верховенства права и дипломатии Западного мира как таковой. Ведь очень трудно найти исторический прецедент, когда могущественный лидер отбирал территории и суверенитет у ближайшего союзника. А те аналогии, которые есть, не сулят ничего хорошего Вашингтону.

Все страны НАТО, которые чувствовали себя в полной безопасности, теперь будут искать новые способы сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Да, их расходы на оборону вырастут и, возможно, даже превзойдут заветные 5% от ВВП — однако в чью пользу они будут? И не окажемся ли мы в ближайшие годы в фантасмагорическом мире, в котором Канада и Австралия заключат оборонный пакт с Китаем, чтобы защитить себя от территориальных посягательств США?