"Не виконують оборонні зобов'язання": США пішли на нове загострення з Канадою

Після приходу в Білий дім на другий термін Дональда Трампа і його давніх заяв про те, що Канада має стати 51-м штатом США, відносини між двома країнами знову піддаються перевірці на міцність.

У США заявили, що припиняють участь у Постійній спільній раді з континентальної оборони з Канадою, звинувативши останню в невиконанні зобов'язань. Про це в Х написав заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі.

"Сильна Канада, яка ставить на чільне місце жорстку силу, а не риторику, приносить користь усім нам. На жаль, Канада не змогла домогтися реального прогресу у виконанні своїх оборонних зобов'язань. Міністерство оборони призупиняє роботу Постійної об'єднаної ради з оборони, щоб переглянути роль цього форуму в забезпеченні спільної оборони Північної Америки", — ідеться в публікації.

Колбі підкреслив, що Білий дім не може більше "ігнорувати розрив між риторикою і реальністю".

"Реальні держави повинні підкріплювати свою риторику спільними обов'язками в галузі оборони і безпеки. Забезпечення спільної континентальної оборони починається з визнання нашої спільної географії. Тільки інвестуючи у власні оборонні спроможності, американці та канадці будуть у безпеці, захищені та процвітати", — наголосив він.

Ця заява — останній приклад того, як адміністрація Трампа критикує західних союзників за те, що, на думку президента, є надмірною залежністю від військової могутності США, констатує Al Jazeera.

Країни-союзники значною мірою спростували його заяви, стверджуючи, що вони нарощують військові витрати і роблять кроки для посилення контролю над регіональною безпекою.

Торік на саміті НАТО в Гаазі майже всі держави-члени погодилися збільшити витрати на оборону до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Однак Іспанія подала клопотання про виключення з угоди.

Канада під керівництвом прем'єр-міністра Марка Карні була серед країн, які взяли на себе зобов'язання збільшити витрати.

Із 5%, виділених на оборону, 3,5% підуть на зміцнення "основних військових можливостей" Канади, заявив уряд Карні.

Решту коштів спрямують на витрати, пов'язані з безпекою, включно з модернізацією портів, готовністю до надзвичайних ситуацій та іншими ресурсами.

З моменту вступу на посаду прем'єр-міністра в березні 2025 року Карні відкрито виступає за зниження залежності Канади від американської армії та економіки.

З другого приходу Трампа на посаду президента відносини між Оттавою і Вашингтоном помітно погіршилися. Глава Білого дому звинувачує Канаду в проведенні несправедливої торговельної політики і нездатності припинити незаконний обіг людей і наркотиків через кордон, хоча критики ставлять під сумнів обґрунтованість цих тверджень.

Щоб змусити Канаду дотримуватися його політики, президент США запровадив агресивний тарифний режим для оподаткування транскордонного імпорту.

Раніше Трамп висловлював припущення, що Канада могла б уникнути подібних санкцій, відмовившись від свого суверенітету і ставши 51-м штатом США.

