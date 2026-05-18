Вертольоти Трампа випалюють газон: біля Білого дому хочуть побудувати постійний майданчик

Президент США планує ще один будівельний проєкт у Білому домі. Він хоче встановити постійний вертолітний майданчик біля резиденції, хоч десятиліттями президентські вертольоти просто сідали на галявину.

Дональд Трамп уже зніс усе Східне крило Білого дому, щоб звільнити місце для свого величезного бального залу, а також знищив історичний Рожевий сад. 79-річний президент США також створив свій власний Зал слави президентів за межами Західного крила, вкрив стіни Овального кабінету золотом і спорудив високі флагштоки перед будівлею та поза нею, а тепер Трамп розглядає можливість встановлення вертолітного майданчика біля Білого дому, щоб запобігти пошкодженню газону на Південній галявині потужними новими вертольотами Корпусу морської піхоти, пише The Daily Beast.

Виявилося, що нові вертольоти буквально випалюють землю Фото: The White House

Трамп уже обговорив дизайн вертолітного майданчика зі своїми соратниками. Інші джерела повідомили, що постійний вертолітний майданчик на Південній галявині може бути встановлено вже цього літа. Південну галявину тривалий час використовували для посадки вертольотів біля Білого дому, а вертольоти приземляються на тимчасовий поміст. Але джерела зазначають, що новий гелікоптер VH-92A Patriot потужніший, ніж замінюваний ним VH-3D Sea King, який використовувався десятиліттями.

Відомо, що нове, більш потужне покоління вертольотів спалює траву. Випробувальні польоти до Білого дому в 2018 році виявили проблеми, але було вже надто пізно, щоб зупинити інвестиції в розмірі 5 мільярдів доларів.

VH-92 Patriot — це базовий президентський варіант гелікоптера Sikorsky S-92, а VH-92A — це високотехнологічна, повністю модернізована модель, розроблена для використання як гелікоптер Marine One у складі флоту Корпусу морської піхоти США.

Модернізована модель понад десять років планувалася як основний президентський вертоліт. Він ще не використовувався для доставки президента на Південну галявину або з неї, але використовувався для доставки Трампа в інші місця.

За даними незалежного Управління урядової підзвітності за 2019 рік, вартість кожного VH-92A становить близько 215 мільйонів доларів. Корпус морської піхоти замовив 23 таких вертольоти для президентського флоту на суму близько 5 мільярдів доларів.

Відставний полковник, який брав участь у місіях на гелікоптері Marine One, сказав, що будівництво постійного вертолітного майданчика зіпсувало б Білий дім, і це "нерозумно з естетичної точки зору". Рей Л'Еро, який пішов у відставку 2011 року, сказав, що Південна галявина "історична" і "задній двір Білого дому". Він запропонував використовувати тимчасовий посадковий майданчик.

Трамп хоче зіпсувати Південну галявину Білого дому

Раніше Трамп заявляв, що заасфальтував історичний Рожевий сад, щоб полегшити життя гостям на високих підборах.

"Відбувалося таке: там мали відбуватися заходи. Кожен захід проходив наскрізь мокрим... і жінки на високих підборах — це просто перебір", — повідомив він.

Президент США, який минулого тижня заявив, що Білий дім "був лайняним будинком" до його повернення, також неодноразово захоплювався своєю бальною залою з куленепробивними стінами, будівництво якої тепер коштуватиме понад 400 мільйонів доларів.

"Ми будуємо бальний зал ззаду, який, я думаю, буде найкрасивішим бальним залом у світі. Ви ніколи не побачите нічого подібного. І він також буде дуже безпечним, там таке товсте скло. Це найвищий рівень безпеки", — додав він.

Дональд Трамп пообіцяв, що його бальний зал буде "найкрасивішим"

