Вертолеты Трампа выжигают газон: у Белого дома хотят построить постоянную площадку
Президент США планирует еще один строительный проект в Белом доме. Он хочет установить постоянную вертолетную площадку у резиденции, хоть десятилетиями президентские вертолеты просто садились на лужайку.
Дональд Трамп уже снес все Восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для своего огромного бального зала, а также уничтожил исторический Розовый сад. 79-летний президент США также создал свой собственный Зал славы президентов за пределами Западного крыла, покрыл стены Овального кабинета золотом и воздвиг высокие флагштоки перед зданием и за ним, а теперь Трамп рассматривает возможность установки вертолетной площадки у Белого дома, чтобы предотвратить повреждение газона на Южной лужайке мощными новыми вертолетами Корпуса морской пехоты, пишет The Daily Beast.
Трамп уже обсудил дизайн вертолетной площадки со своими соратниками. Другие источники сообщили, что постоянная вертолетная площадка на Южной лужайке может быть установлена уже этим летом. Южная лужайка долгое время использовалась для посадки вертолетов у Белого дома, а вертолеты приземляются на временный помост. Но источники отмечают, что новый вертолет VH-92A Patriot мощнее, чем заменяемый им VH-3D Sea King, который использовался десятилетиями.
Известно, что новое, более мощное поколение вертолетов сжигает траву. Испытательные полеты к Белому дому в 2018 году выявили проблемы, но было уже слишком поздно, чтобы остановить инвестиции в размере 5 миллиардов долларов.
VH-92 Patriot — это базовый президентский вариант вертолета Sikorsky S-92, а VH-92A — это высокотехнологичная, полностью модернизированная модель, разработанная для использования в качестве вертолета Marine One в составе флота Корпуса морской пехоты США.
Модернизированная модель более десяти лет планировалась как основной президентский вертолет. Он еще не использовался для доставки президента на Южную лужайку или с нее, но использовался для доставки Трампа в другие места.
По данным независимого Управления правительственной подотчетности за 2019 год, стоимость каждого VH-92A составляет около 215 миллионов долларов. Корпус морской пехоты заказал 23 таких вертолета для президентского флота на сумму около 5 миллиардов долларов.
Отставной полковник, участвовавший в миссиях на вертолете Marine One, сказал, что строительство постоянной вертолетной площадки испортило бы Белый дом, и это "глупо с эстетической точки зрения". Рэй Л'Эро, который ушел в отставку в 2011 году, сказал, что Южная лужайка "историческая" и "задний двор Белого дома". Он предложил использовать временную посадочную площадку.
Ранее Трамп заявлял, что заасфальтировал исторический Розовый сад, чтобы облегчить жизнь гостям на высоких каблуках.
"Происходило следующее: там должны были проходить мероприятия. Каждое мероприятие проходило насквозь мокрым... и женщины на высоких каблуках — это просто перебор", - сообщил он.
Президент США, который на прошлой неделе заявил, что Белый дом "был дерьмовым домом" до его возвращения, также неоднократно восхищался своим бальным залом с пулененепробиваемыми стенами, строительство которого теперь обойдется более чем в 400 миллионов долларов.
"Мы строим бальный зал сзади, который, я думаю, будет самым красивым бальным залом в мире. Вы никогда не увидите ничего подобного. И он также будет очень безопасным, там такое толстое стекло. Это самый высокий уровень безопасности", — добавил он.
