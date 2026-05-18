Вертолеты Трампа выжигают газон: у Белого дома хотят построить постоянную площадку

Президент США планирует еще один строительный проект в Белом доме. Он хочет установить постоянную вертолетную площадку у резиденции, хоть десятилетиями президентские вертолеты просто садились на лужайку.

Дональд Трамп уже снес все Восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для своего огромного бального зала, а также уничтожил исторический Розовый сад. 79-летний президент США также создал свой собственный Зал славы президентов за пределами Западного крыла, покрыл стены Овального кабинета золотом и воздвиг высокие флагштоки перед зданием и за ним, а теперь Трамп рассматривает возможность установки вертолетной площадки у Белого дома, чтобы предотвратить повреждение газона на Южной лужайке мощными новыми вертолетами Корпуса морской пехоты, пишет The Daily Beast.

Оказалось, что новые вертолеты буквально выжигают землю Фото: The White House

Трамп уже обсудил дизайн вертолетной площадки со своими соратниками. Другие источники сообщили, что постоянная вертолетная площадка на Южной лужайке может быть установлена ​​уже этим летом. Южная лужайка долгое время использовалась для посадки вертолетов у Белого дома, а вертолеты приземляются на временный помост. Но источники отмечают, что новый вертолет VH-92A Patriot мощнее, чем заменяемый им VH-3D Sea King, который использовался десятилетиями.

Известно, что новое, более мощное поколение вертолетов сжигает траву. Испытательные полеты к Белому дому в 2018 году выявили проблемы, но было уже слишком поздно, чтобы остановить инвестиции в размере 5 миллиардов долларов.

VH-92 Patriot — это базовый президентский вариант вертолета Sikorsky S-92, а VH-92A — это высокотехнологичная, полностью модернизированная модель, разработанная для использования в качестве вертолета Marine One в составе флота Корпуса морской пехоты США.

Модернизированная модель более десяти лет планировалась как основной президентский вертолет. Он еще не использовался для доставки президента на Южную лужайку или с нее, но использовался для доставки Трампа в другие места.

По данным независимого Управления правительственной подотчетности за 2019 год, стоимость каждого VH-92A составляет около 215 миллионов долларов. Корпус морской пехоты заказал 23 таких вертолета для президентского флота на сумму около 5 миллиардов долларов.

Отставной полковник, участвовавший в миссиях на вертолете Marine One, сказал, что строительство постоянной вертолетной площадки испортило бы Белый дом, и это "глупо с эстетической точки зрения". Рэй Л'Эро, который ушел в отставку в 2011 году, сказал, что Южная лужайка "историческая" и "задний двор Белого дома". Он предложил использовать временную посадочную площадку.

Трамп хочет испортить Южную лужайку Белого дома Фото: The White House

Ранее Трамп заявлял, что заасфальтировал исторический Розовый сад, чтобы облегчить жизнь гостям на высоких каблуках.

"Происходило следующее: там должны были проходить мероприятия. Каждое мероприятие проходило насквозь мокрым... и женщины на высоких каблуках — это просто перебор", - сообщил он.

Президент США, который на прошлой неделе заявил, что Белый дом "был дерьмовым домом" до его возвращения, также неоднократно восхищался своим бальным залом с пулененепробиваемыми стенами, строительство которого теперь обойдется более чем в 400 миллионов долларов.

"Мы строим бальный зал сзади, который, я думаю, будет самым красивым бальным залом в мире. Вы никогда не увидите ничего подобного. И он также будет очень безопасным, там такое толстое стекло. Это самый высокий уровень безопасности", — добавил он.

Дональд Трамп пообещал, что его бальный зал будет "самым красивым"

