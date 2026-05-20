Рейтинг Трампа впав до мінімуму, і справа не в демократах

Президент США Дональд Трамп продовжує втрачати підтримку, і рейтинг схвалення політика впав до 35%.

Це майже найнижчий рівень з моменту його повернення в Білий дім, повідомляє Reuters за результатами свого опитування. Мінімальний рейтинг Трампа був 34%.

47-й президент розпочав свій нинішній термін у січні 2025 року з рейтингом схвалення в 47%, однак відтоді рівень його підтримки продовжує знижуватися, причому не тільки серед виборців. Але навіть серед представників його "рідної" Республіканської партії.

Головною причиною стала війна в Ірані, яку США розпочали разом з Ізраїлем 28 лютого і досі не закінчили. Події на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки призвели до зростання цін на паливо на 50%, що не додало Трампу популярності.

Невдоволення поширюється всередині партії Трампа: 21% республіканців заявляють, що тепер не схвалюють роботу президента, порівняно з 5% відразу після його вступу на посаду в січні 2025 року.

Близько 79% республіканців, які брали участь в опитуванні, заявили, що Трамп добре справляється зі своєю роботою, порівняно з 82% на початку місяця і 91% на початку його терміну.

Найбільше однопартійцям президента не подобається, як глава Білого дому справляється з інфляцією і зростанням вартості життя в США, чим він любив дорікати попередника Джо Байдена. Лише 47% республіканців схвалюють дії Трампа щодо вартості життя, порівняно з 46%, які вважають, що він погано справляється зі своєю роботою.

Серед американців загалом тільки кожен п'ятий схвалює дії Трампа в цьому питанні.

Політичні стратеги Республіканської партії заявили, що зниження популярності Трампа може бути ознакою ослаблення ентузіазму серед виборців-республіканців напередодні листопадових виборів, коли на кону буде контроль над обома палатами Конгресу США.

"Найбільше мене турбує те, що республіканці, схоже, не так вмотивовані брати участь у проміжних виборах, як демократи зараз", — завила Джанетт Гоффман, консультант Республіканської партії.

Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, близько 82% республіканців схвалюють дії Трампа щодо імміграції, що практично не змінилося порівняно з минулим роком. При цьому його політику щодо Ірану схвалюють лише 62% республіканців.

Демократи в переважній більшості не схвалюють його, як і дві третини незалежних виборців.

Також останнім часом знову почала порушуватися тема психічного здоров'я президента, який нещодавно опублікував у соцмережах кадри ШІ, на яких керує пультом у космосі та гуляє з інопланетянином.

36 лікарів випустили звіт, у якому назвали головні ознаки, які викликають у них питання щодо здоров'я Трампа.

Нагадаємо, Мін'юст США надав Трампу "довічний" імунітет від податкових перевірок.