Град пуль: команда грузового корабля рассказала, как сбежала от Ирана в Ормузском проливе

Моряки, которые выполняли свою работу, неожиданно оказались втянуты в войну между США и Ираном. И пока продолжается операция "Эпическая ярость", они оказались запертыми в Ормузском проливе, а когда кто-то из них пытается проскользнуть на волю, то сталкивается с угрозой смерти.

Прежде чем отправиться в опасные воды Ормузского пролива, полностью филиппинский экипаж грузового судна из 23 человек более месяца простоял на якоре в Персидском заливе, пока США и Израиль вели войну против Ирана. А когда они решили сбежать – им предстоял шестичасовой переход под обстрелом и среди морских мин, пишет Washington Post.

Десятки кораблей застряли в Ормузском проливе

Журналисты поговорили с двумя моряками, находившимися на борту корабля, а также с еще одним, прошедшим через пролив на другом судне примерно в то же время. Моряки, которые до сих пор находятся в море, говорили на условиях анонимности из-за опасений мести. Репортеры также изучили фотографии, видеозаписи и переписку с корабля.

Их худшие опасения сбылись: когда судно проходило через Ормузский пролив, оно попало под град пуль, которые выбили окна и оставили на корпусе множество вмятин. Экипаж разбежался в поисках укрытия, оказавшись в эпицентре конфликта, в котором они не принимали участия. По всей видимости, огонь вел небольшой иранский катер.

Перед тем, как отправиться в опасное путешествие оп некогда безопасному Ормузскому проливу, команда голосовала пять раз вместе с капитаном. И если кто-то был против перехода – они оставались на месте.

Греческая судоходная компания, владеющая судном, при этом настаивала на том, что им следует рискнуть. Им предлагали дополнительную двухмесячную зарплату за риск. И компания заверила их, что разрешение от Ирана будет получено, несмотря на предыдущее нападение на судно, которое было засекречено.

"Мы валим отсюда, и после этого больше никаких раздумий, никакого страха, никаких бессонных ночей", — сказал один из моряков.

Из минусов: "Нас могут взорвать ракетой, — рассказал он. — Или что-то в этом роде".

В ходе пятого голосования моряков в конце марта, по словам одного из них, последовал "эффект домино": все проголосовали "за". Двое мужчин заявили, что проголосовали за прохождение пролива "под давлением".

Через несколько дней после того, как США и Иран 7 апреля объявили о временном прекращении огня, получив заверения в том, что было получено надлежащее разрешение, они отправились в путь.

Как рассказали двое моряков, вскоре за кораблем начали следовать две лодки, в каждой из которых находилось около трех человек . Один из членов экипажа, глядя в бинокль, крикнул: "Ложитесь, там пушка!"

Один из моряков описал, как слышал "звук ударов молотка…", сначала он подумал, что это строительные работы на корабле, но по радиосвязи по всему судну передали информацию об атаке. По словам моряков, стрельба продолжалась с перерывами более 20 минут.

Одна из пуль едва не убила моряка на капитанском мостике, который пытался подать сигнал бедствия. Напуганные члены экипажа спрятались за металлической дверью. После нападения экипаж обнаружил на корабле по меньшей мере девять следов от путь и разбитые окна.

Экипаж благополучно выбрался из опасной ситуации и направляется обратно в Южную Америку — возможно, чтобы повторить все заново.

Один из членов экипажа заявил, что, по его мнению, выстрелы были "предупреждающим" сигналом иранских военно-морских властей, поскольку судно немного отклонилось от утвержденного плана прохода — по более мелководным участкам ближе к берегу, чем обычно. По словам одного из моряков, перед началом стрельбы кто-то на лодке показал пистолет и подал знак члену экипажа забежать внутрь: "Думаю, они просто дали понять, что мы действуем неправильно, я не знаю".

На протяжении плавания вся команда спала на полу в центре корабля и собрала рюкзаки с едой и паспортами. Некоторые надели спасательные жилеты. Но им удалось избежать морских мин.

Третий моряк с другого судна рассказал газете The Post, что он застрял в Персидском заливе на судне для перевозки скота вместе с более чем 60 другими моряками с Филиппин на 75 дней. (Скот был выгружен). По его словам, его судно могло производить пресную воду, и они ловили рыбу, чтобы пополнить истощающиеся запасы провизии. На этой неделе им наконец удалось добраться до места назначения.

По данным британской организации UK Maritime Trade Operations, которая осуществляет мониторинг этих вод, более двух десятков судов подверглись нападениям при попытке преодолеть узкий проход в Персидский залив и обратно. Описанное в этой статье нападение ранее не сообщалось. Компании могут предпочесть не разглашать подобные подробности, чтобы сохранить экипажи своих судов.

Издевательский плакат в центре Тегерана

По данным Международной морской организации, с начала войны на Ближнем Востоке в результате инцидентов погибли по меньшей мере 11 моряков, в том числе трое тайских моряков, убитых иранским ударом по тайскому судну Mayuree Naree при прохождении Ормузского пролива 11 марта. 5 мая в результате нападения на французское грузовое судно были ранены восемь человек.

