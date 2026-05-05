Два месяца на якоре: украинский моряк рассказал о жизни на заблокированном Ираном судне в Ормузе

Украинский моряк рассказал, что иранские военные угрожают открывать огонь по судам, которые пытаются пройти Ормузский пролив, из-за чего его корабль уже более двух месяцев стоит на якоре.

Об этом сообщило "Суспільне", которое пообщалось с украинцем — старшим помощником капитана контейнеровоза, находящегося среди заблокированных судов.

По его словам, при попытке пройти пролив экипаж получил предупреждение по радио.

"Это иранские военные. Пролив закрыт. Если кто-то будет пытаться вырваться — мы будем в вас стрелять", — рассказал моряк.

Он пояснил, что их судно вышло из порта в ОАЭ 28 февраля, когда начались обстрелы. Ракеты пролетали над кораблем, а экипаж видел сбитие и попадание вблизи Дубая. После этого судно направилось к проливу, но из-за отсутствия связи и угрозы обстрелов вынуждено было вернуться и стать на якорь.

По словам моряка, с началом войны в регионе в Ормузском проливе оказались заблокированными сотни судов с тысячами моряков. Некоторые корабли пытались пройти, но их останавливали иранские военные, иногда открывая предупредительный огонь. Даже оплата за проход в размере 2 миллионов долларов не гарантирует безопасного выхода.

Экипаж его судна находится на якоре уже более двух месяцев. Компания обеспечивает моряков водой и едой, а также позволила части экипажа вернуться домой. В то же время попытки снова выйти в пролив не дали результата, а недавно иранские военные снова завернули одно из судов.

Моряк отметил, что часть экипажа решила остаться из-за дополнительных выплат за работу в зоне боевых действий, однако ситуация остается неопределенной, и когда суда смогут выйти из пролива — неизвестно.

Фокус сообщал, что Иран на фоне успешного блокирования Ормузского пролива решил увеличить количество список своих требований. Теперь Тегеран требует признать суверенитет над Ормузским проливом.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Напомним, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив только для так называемых "дружественных" стран, в частности России и Китая. В то же время для "враждебных" государств и их союзников пролив остается закрытым, а Тегеран не видит оснований менять такую политику.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления над ним контроля американскими войсками. По данным СМИ, среди вариантов — названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".