Два місяці на якорі: український моряк розповів про життя на заблокованому Іраном судні в Ормузі

Український моряк розповів, що іранські військові погрожують відкривати вогонь по суднах, які намагаються пройти Ормузьку протоку, через що його корабель уже понад два місяці стоїть на якорі.

Про це повідомило “Суспільне”, яке поспілкувалося з українцем — старшим помічником капітана контейнеровоза, що перебуває серед заблокованих суден.

За його словами, під час спроби пройти протоку екіпаж отримав попередження по радіо.

“Це іранські військові. Протоку закрито. Якщо хтось намагатиметься вирватись — ми будемо у вас стріляти”, — розповів моряк.

Він пояснив, що їхнє судно вийшло з порту в ОАЕ 28 лютого, коли почалися обстріли. Ракети пролітали над кораблем, а екіпаж бачив збиття та влучання поблизу Дубая. Після цього судно попрямувало до протоки, але через відсутність зв’язку та загрозу обстрілів змушене було повернутися і стати на якір.

За словами моряка, з початком війни в регіоні в Ормузькій протоці опинилися заблокованими сотні суден із тисячами моряків. Деякі кораблі намагалися пройти, але їх зупиняли іранські військові, іноді відкриваючи попереджувальний вогонь. Навіть оплата за прохід у розмірі 2 мільйонів доларів не гарантує безпечного виходу.

Екіпаж його судна перебуває на якорі вже понад два місяці. Компанія забезпечує моряків водою та їжею, а також дозволила частині екіпажу повернутися додому. Водночас спроби знову вийти в протоку не дали результату, а нещодавно іранські військові знову завернули одне із суден.

Моряк зазначив, що частина екіпажу вирішила залишитися через додаткові виплати за роботу в зоні бойових дій, однак ситуація залишається невизначеною, і коли судна зможуть вийти з протоки — невідомо.

Фокус повідомляв, що Іран на фоні успішного блокування Ормузької протоки вирішив збільшити кількість список своїх вимог. Тепер Тегеран вимагає визнати суверенітет над Ормузькою протокою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Нагадаємо, що Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку лише для так званих "дружніх" країн, зокрема Росії та Китаю. Водночас для "ворожих" держав і їхніх союзників протока залишається закритою, а Тегеран не бачить підстав змінювати таку політику.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення над нею контролю американськими військами. За даними ЗМІ, серед варіантів — назви "Американська протока" або "протока Трампа".