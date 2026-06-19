"Я не фанат України": у новій книзі розкрито таємниці Трампа та його ставлення до Зеленського

Журналісти The New York Times Меггі Хаберман і Джонатан Свон написали книгу про перші 14 місяців другого терміну Дональда Трампа. І там навіть йдеться про скандал, який стався між Володимиром Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті.

У січні 2026 року газета The New York Times запитала Дональда Трампа, чому під час свого першого терміну він заборонив своїй родині укладати нові ділові угоди за кордоном, але зараз дозволив це робити. Він відповів: "Тому що я зрозумів, що нікому до цього немає діла. Мені це дозволено". І це теж увійшло до книги Свона та Хабермана, як і заяви Трампа про Україну, а також про те, як його спецпереговірники "захоплені" Володимиром Путіним. Фокус зібрав найцікавіше.

Журналісти Хаберман і Свон понад десять років висвітлювали політичну кар’єру Трампа, і події, які вони описують, самі по собі добре відомі: зловживання Міністерства ефективності уряду Ілона Маска, хаос, спричинений митами Трампа, файли Епштейна, задіяння ICE проти мігрантських громад, зловживання судовою системою для переслідування ймовірних ворогів Трампа, війна з Іраном та війна в Україні.

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У своїй книзі, що ґрунтується на понад 1000 інтерв’ю, проведених протягом трьох років, Хаберман і Свон наводять прямі цитати, які, за їхніми словами, взяті безпосередньо від мовця, від того, хто його чув, або з "сучасних нотаток, записів чи стенограм".

Окрім годинної зустрічі з Трампом у березні, вони обоє кілька разів спілкувалися з ним особисто під час щоденної роботи над репортажами.

Виявилося, що під час зустрічі в Білому домі президент США заявив: "Я не є великим прихильником України", а потім додав ще більш шокуючу ремарку: "За винятком їхніх жінок. Вони постійно перемагають на конкурсі "Міс Всесвіт".

Трамп також назвав суперечку з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року "чудовим телешоу", яке було кращим за "шоу „Учень“".

У книзі автори стверджують, що міністр оборони США Піт Хегсет постійно надає Трампу жахливі відеозаписи кривавих наслідків ударів російських безпілотників по живих цілях в Україні, які один чиновник назвав "фільмами Хегсета, сповненими вбивств".

Також у новій книзі розкривається, як Дональд Трамп порівнював себе з Мао, Йосипом Сталіним, Адольфом Гітлером та Аттілою. Він зробив це під час інтерв’ю в березні 2026 року.

Хаберман і Свон поставили Трампу запитання про владу, якою він володів як президент під час свого другого терміну, та про його місце в історії, що спонукало його розповісти історію про двосторінковий документ, який він отримав від "історика" під час заходу, присвяченого видатному гольфісту Гері Плейеру, члену Залу слави. Трамп з гордістю попросив помічника принести копію документа, в якому стверджувалося, що жоден з інших лідерів, "якими б грізними вони не були свого часу, не мав глобального впливу. Їхня влада була локальною. Але (влада Трампа) — ні".

Як пишуть Хаберман і Свон, Трамп з гордістю показав їм лист, "у якому перелічувалися імена деяких із найвпливовіших постатей в історії та пояснювалося, чому кожен із них не виправдав очікувань, покладених на нього як на президента США".

Згідно з книгою, ці лідери "утримували владу за допомогою страху".

Трамп опублікував документ на сайті Truth Social одразу після півночі 18 червня — цікавий збіг, який, за словами одного з джерел CNN, міг бути спробою випередити вихід книги. Трамп написав, що автор — "історик президентства", хоча з’ясувалося, що він був "кедді" — помічником гольфіста.

Хаберман і Свон також пишуть про скептицизм Трампа щодо України та її лідера Володимира Зеленського, оскільки війна Росії в Україні затягнулася на другий рік президентства Трампа, незважаючи на його передвиборчу обіцянку вирішити її протягом 24 годин.

А Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа, прагнув досягти прориву у відносинах із Путіним, спираючись на особисту симпатію, пишуть автори, додаючи, що Путін, "схоже, грав на цьому", не поступаючись при цьому ні в чому на полі бою.

Хаберман і Свон пишуть, що під час зустрічі в Кремлі минулого року Путін щось малював на папірці. Віткофф запитав, що це, і Путін підняв аркуш, на якому було написано "3+2", що було скороченням для позначення територіальної структури, яку спецпосланець обговорював з ним для припинення бойових дій.

"Чи не могли б ви підписати це для мене, і чи можу я забрати це додому?" — запитав Віткофф, як йдеться у книзі.

Як пишуть Хаберман і Свон, Путін підписав малюнок, а Віткофф оформив його в чорну рамку з паспарту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп грубо образив прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, заявивши, що вона "благала" його про спільне фото.

Також з’ясувалося, що Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху серйозно посварилися через Іран.