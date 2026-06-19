"Вона благала мене": Трамп грубо образив Мелоні, в Італії відреагували

Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував запланований візит до США.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп у коментарі італійському телеканалу La7 заявив, що прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні "благала" його сфотографуватися з нею під час саміту G7, і він погодився лише тому, що "йому було її шкода".

"Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні ображають усю Італію. З цієї причини я прийняв рішення скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня", — написав він у Х.

Як повідомляє ANSA, під час заходу в МЗС у Римі 19 червня Таяні додав:

"Нікому не дозволено ображати Італію так, як це зробили США".

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Джорджа Мелоні вже записала відеозвернення з реакцією на слова Трампа. Прем’єр-міністерка заявила, що твердження Трампа сфабриковане, підкресливши, що вона ніколи не жебрає, як і Італія.

За її словами, вона була "ошеломлена" словами глави Білого дому.

"Я не розумію, чому президент Сполучених Штатів так поводиться зі своїми союзниками. Можу лише сказати, що шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів Сполучених Штатів, лідерів, з якими він, навпаки, набагато поступливіший", — підкреслила вона.

Незадовго до цього, наприкінці саміту G7 в Евіані 17 червня, Мелоні говорила про "дуже позитивну атмосферу" та "відсутність суперечок" між Трампом та іншими присутніми світовими лідерами.

Мелоні позиціонує себе як міст між Європою та адміністрацією Трампа, але їхні стосунки загострилися під час війни на Близькому Сході. Американський лідер різко виступив проти глави італійського уряду після того, як вона захистила Папу Лева XIV від різкої критики президента США щодо антивоєнних поглядів понтифіка.

Мелоні засудила висловлювання Трампа як "неприйнятні".

"Я в шоці від неї. Я думав, що вона смілива, але я помилявся", — сказав тоді президент США в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

Він звинуватив Мелоні в нездатності допомогти Сполученим Штатам у рамках НАТО та пригрозив вивести американські війська з Італії, заявивши, що Рим "не надав нам жодної допомоги" у війні з Іраном.

Нагадаємо, у квітні російський пропагандист Володимир Соловйов також виступив із образами на адресу Мелоні. Прем’єр-міністерка Італії відповіла на грубість журналіста.