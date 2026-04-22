"Старанний пропагандист режиму": Мелоні відповіла на образи Соловйова

У своїй програмі "Полный контакт" російський пропагандист Володимир Соловйов накинувся з образами на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

Його слова викликали справжній скандал, і за главу уряду заступився не тільки міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та опозиція, а й президент країни Серджо Маттарелла. Сама Мелоні, витримавши паузу, теж відповіла ведучому.

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може вчити ні послідовності, ні свободи. Але ці карикатури, звичайно ж, не змусять нас змінити курс. У нас, на відміну від інших, немає ниток, ні господарів, і ми не приймаємо наказів", — написала вона в соцмережі.

Політикиня наголосила, що інтереси Італії залишаються єдиним компасом.

"І ми продовжуватимемо слідувати йому з гордістю, на превеликий жаль пропагандистів усюди", — запевнила Мелоні.

Відео дня

Нагадаємо, Соловйов не добирав виразів на адресу італійської політикині.

"Ця Мелоні, фашистська с*ка, зрадила своїх власних виборців, виступаючи з абсолютно іншими гаслами... Але зрада — її друге ім'я. Вона зрадила Трампа, якому раніше присягала на вірність", — говорив він в ефірі.

У результаті посла РФ Олексія Парамонова викликали в МЗС Італії, щоб висловити офіційний протест у зв'язку з вкрай серйозними і образливими заявами пропагандиста.

Не так давно президент США Дональд Трамп розкритикував Мелоні, яка перед тим заявила, що слова американського лідера про Папу Римського є неприйнятними.

Прем'єр-міністерці Італії дісталося від глави Білого дому не тільки через її слова про понтифіка, а й через позицію щодо участі в операції США на Близькому Сході.

Також повідомлялося, що в січні Мелоні закликала ЄС до діалогу з Путіним.