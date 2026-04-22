"Усердный пропагандист режима": Мелони ответила на оскорбления Соловьева

В своей программе "Полный контакт" российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

Его слова вызвали настоящий скандал, и за главу правительства вступился не только министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и оппозиция, но и президент страны Серджо Маттарелла. Сама Мелони, выдержав паузу, тоже ответила ведущему.

"По своей природе усердный пропагандист режима не может учить ни последовательности, ни свободе. Но эти карикатуры, конечно же, не заставят нас изменить курс. У нас, в отличие от других, нет нитей, ни хозяев, и мы не принимаем приказов", — написала она в соцсети.

Политик подчеркнула, что интересы Италии остаются единственным компасом.

"И мы будем продолжать следовать ему с гордостью, к большому огорчению пропагандистов повсюду", — заверила Мелони.

Напомним, Соловьев не подбирал выражений в адрес итальянского политика.

"Эта Мелони, фашистская с*ка, предала своих собственных избирателей, выступая с совершенно другими лозунгами… Но предательство — ее второе имя. Она предала Трампа, которому ранее присягала на верность", — говорил он в эфире.

В результате посла РФ Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями пропагандиста.

Не так давно президент США Дональд Трамп раскритиковал Мелони, которая перед тем заявила, что слова американского лидера о Папе Римском являются неприемлемыми.

Премьер-министру Италии досталось от главы Белого дома не только из-за ее слов о понтифике, но и из-за позиции относительно участия в операции США на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что в январе Мелони призвала ЕС к диалогу с Путиным.