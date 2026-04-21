Пропагандист Соловьев грубо оскорбил Мелони: в Италии отреагировали

Российский телеведущий Владимир Соловьев, известный своими резкими и зачастую откровенно оскорбительными выражениями в адрес европейских политиков, не на шутку возмутил итальянцев.

В эфире своей программы "Полный контакт" он обрушился на премьер-министра Джорджию Мелони с оскорблениями на итальянском языке, назвав ее "сертифицированной идиоткой", "злой маленькой женщиной" и даже "позором для человечества", пишет Ansa.

Чередуя русский и итальянский в кадре, пропагандист заявил:

"Эта Мелони, фашистская с*ка, предала своих собственных избирателей, выступая с совершенно другими лозунгами… Но предательство — ее второе имя. Она предала Трампа, которому ранее присягала на верность".

В этот раз итальянцы решили не спускать подобные оскорбления и вызвали "на ковер" российского посла Алексея Парамонова. Об этом в Х сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Я вызвал российского посла Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями, сделанными ведущим Владимиром Соловьевым на российском телевидении в адрес премьер-министра Джорджии Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и поддержку", — говорится в заявлении.

Сама Мелони заявления Соловьева никак не комментировала.

Итальянские СМИ отмечают, что российский пропагандист часто позволяет себе говорить то, что официально запрещено. Например, несколько месяцев он заявлял следующее:

"Нам придется разрушить Берлин и войти в этот богом забытый город. Нам снова придется войти в Париж. Нам снова придется освободить Вену".

Но целенаправленная атака Соловьева носит крайне жестокий характер, считают в этот раз. Президент Республики Серджо Маттарелла передал Мелони послание солидарности, в котором выразил возмущение вульгарными высказываниями российского пропагандиста.

"Я считаю, что российскому посольству в Италии, которое часто высказывается, следует дистанцироваться от этих слов и тона", — потребовал министр обороны Гвидо Крозето, который в последние годы подвергался нападкам со стороны предыдущего российского посла в Италии Сергея Разова.

Также в защиту Мелони выступила и оппозиция, начиная от лидера "Пятидесятницы" Джузеппе Конте и заканчивая секретарем Демократической партии Элли Шляйн, которая называет сексистские обвинения в адрес Мелони "неприемлемыми" и напоминает "российскому режиму и его сторонникам", что "те, кто оскорбляет представителей итальянских институтов, оскорбляют всю страну".

Депутат Европарламента от Демократической партии Пина Пичьерно, которая в прошлом году подверглась нападкам Соловьева ("Из ее рта воняет тиранией, отвратительным зверем, позором человечества", — Соловьев), призывает Мелони рассматривать эти нападки как "награду".

"Солидарность с @GiorgiaMeloni в связи с непристойными нападками Владимира Соловьева, соратника и пособника военного преступника Владимира Путина, которого часто приглашают на итальянские телешоу и которому еще чаще и охотнее потакают наши собственные мерзкие пропагандисты. Нападения этих преступников — это награда. Мужества и вперед", — написала она..

