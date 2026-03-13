Удар по заводу "Кремний Эл": пропагандист Соловьев назвал жителей Брянска "погаными тварями"

Известный российский пропагандист возмутился, что жители Брянска жаловались на отсутствие ПВО, причем не кому-нибудь, а Анатолию Шарию, который написал об этом пост.

"Генштаб ВСУ показал удары по Брянску ракетами Storm Shadow. При этом жители Брянска сообщают, что сегодня ПВО не работало, как будто не существовало, летали только истребители, вероятно, хотели сбить ракеты. Ну, это пишет та сторона, не думаю, что это все правда, сколько-то ракет сбили. Поэтому какие жители обращаются к Шарию, у меня тоже вопрос", — заявил Владимир Соловьев на одном из своих шоу, отрезок из которого разошелся по соцсетям.

Соловьев назвал жителей Брянска "тварями"

Возмущение пропагандиста вызвал и тот факт, что жители Брянска снимали удар по заводу "Кремний Эл", и тот, что это видео распространяли, а особенно, что оно оказалось у Шария, который опубликовал подробности, о которых официальные росСМИ не писали.

Відео дня

Один из постов, за который Соловьев призвал наказывать жителей Брянска

"А почему до сих пор те жители Брянска, которые снимали и отправляли, не наказаны? Вот в Бахрейне за это вообще измена родине — смертная казнь. А наши почему? Притом отправляют это Шарию за границу за копейку малую. То есть вы родину за копеечку продаете, твари поганые. Вы зачем это снимаете и выкладываете? Вы зачем даете информацию? Почему у нас до сих пор нет законодательства, которое всех этих тварей в тюрьму посадит?" – заявил Соловьев.

Он также раскритиковал тех жителей Брянска, кто жаловался на отсутствие ПВО и призвал их наказать, потому что они "работают в интересах врага".

"ПВО не работало, серьезно? Что, поэтому 18 ракет попало? Жители без ссылки… тоже твари, которые это пишут, что ПВО у них не работало. Они что знают? Они видят? Они контролируют всю ситуацию, весь контур? Нет, они разжигают, они работают в интересах врага. Зачем? Почему мы этих людей не приведем в чувство?" – резюмировал Соловьев.

Впрочем, это не первый раз, когда кремлевского пропагандиста возмущают россияне. В 2024 году он называл "тварями" жителей Белгорода, которые жаловались на обстрелы.

Соловьев любит называть россиян "тварями"

