Удар по заводу "Кремній Ел": пропагандист Соловйов назвав жителів Брянська "поганими тварюками"

Відомий російський пропагандист обурився, що жителі Брянська скаржилися на відсутність ППО, причому не кому-небудь, а Анатолію Шарію, який написав про це пост.

"Генштаб ЗСУ показав удари по Брянську ракетами Storm Shadow. Водночас жителі Брянська повідомляють, що сьогодні ППО не працювало, начебто не існувало, літали тільки винищувачі, ймовірно, хотіли збити ракети. Ну, це пише та сторона, не думаю, що це все правда, скількись ракет збили. Тому які жителі звертаються до Шарія, у мене теж питання", — заявив Володимир Соловйов на одному зі своїх шоу, відрізок з якого розійшовся соцмережами.

Соловйов назвав жителів Брянська "тварюками"

Обурення пропагандиста викликав і той факт, що жителі Брянська знімали удар по заводу "Кремній Ел", і той, що це відео розповсюджували, і особливо, що воно опинилося у Шарія, який опублікував подробиці, про які офіційні росЗМІ не писали.

Один із постів, за який Соловйов закликав карати жителів Брянська

"А чому досі ті жителі Брянська, які знімали і відправляли, не покарані? Ось у Бахрейні за це взагалі зрада батьківщини — смертна кара. А наші чому? Притому відправляють це Шарію за кордон за копійку малу. Тобто ви батьківщину за копієчку продаєте, тварюки погані. Ви навіщо це знімаєте і викладаєте? Ви навіщо даєте інформацію? Чому у нас досі немає законодавства, яке всіх цих тварюк у в'язницю посадить?" — заявив Соловйов.

Він також розкритикував тих жителів Брянська, хто скаржився на відсутність ППО і закликав їх покарати, бо вони "працюють в інтересах ворога".

"ППО не працювало, серйозно? Що, тому 18 ракет потрапило? Жителі без посилання... теж тварюки, які це пишуть, що ППО у них не працювало. Вони що знають? Вони бачать? Вони контролюють усю ситуацію, увесь контур? Ні, вони розпалюють, вони працюють в інтересах ворога. Навіщо? Чому ми цих людей не приведемо до тями?" — резюмував Соловйов.

Утім, це не вперше, коли кремлівського пропагандиста обурюють росіяни. У 2024 році він називав "тварюками" жителів Бєлгорода, які скаржилися на обстріли.

