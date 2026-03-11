Storm Shadow по "Изделию-30": как удар по "Кремний Эл" может остановить новые ракеты РФ

Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске, который производит компоненты для российских ракет, оказался под ударом украинских ракет Storm Shadow. Фокус разбирался, как поражение этого предприятия может создать серьезные проблемы для российского военно-промышленного комплекса.

Украинские Силы обороны нанесли ракетный удар по важному объекту российского военно-промышленного комплекса в Брянске. Речь идет о заводе микроэлектроники "Кремний Эл", который производит компоненты для современных систем вооружения РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, обнародовав видео момента поражения цели.

По данным украинского командования, по предприятию был нанесен удар ракетами воздушного базирования Storm Shadow. На кадрах с беспилотника видно несколько попаданий в производственные помещения завода.

В Генштабе отметили, что "Кремний Эл" является важным звеном в российской оборонной промышленности. Предприятие производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, которые используются в высокоточном вооружении, в частности в ракетных системах "Искандер".

Відео дня

По предварительной информации, в результате атаки производственные мощности завода получили значительные повреждения. Окончательный масштаб ущерба пока уточняется.

Военные отметили, что подобные удары являются частью стратегии по снижению военно-экономического потенциала России и срыва производства вооружения, которое используется в войне против Украины.

Значение завода "Кремний Эл" для российского ВПК

Как объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев, завод "Кремний Эл" является одним из ключевых предприятий российской оборонной промышленности в сфере микроэлектроники.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения России в Украину около 90% продукции предприятия поставлялось непосредственно на нужды военно-промышленного комплекса.

"Речь идет о полупроводниках и интегральных микросхемах, которые используются в электронных блоках российского вооружения. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, именно это предприятие поставляет компоненты для систем управления боевой части новой российской крылатой ракеты "Изделие-30", — говорит Фокусу эксперт.

Снегирев объясняет, что эта ракета имеет более современные тактико-технические характеристики и значительно дешевле в производстве, чем предыдущие модели.

"Именно такими ракетами, в частности, Россия наносила удары по Харькову. Поэтому опасность заключается не только в применении комплексов "Искандер", но и в возможности масштабирования производства новых средств поражения", — говорит он.

Эксперт добавляет, что производство полупроводников требует высокоточного импортного оборудования, которое России все сложнее получать из-за международных санкций.

"Даже с использованием схем так называемого "серого импорта" или транзита через третьи страны получение такого оборудования для России становится чрезвычайно сложным. Если подтвердится поражение именно производственных мощностей, это может означать фактическую паузу в производственном процессе предприятия", — отмечает Снегирев.

По его словам, завод специализировался на производстве дискретной полупроводниковой техники и интегральных микросхем, которые фактически являются "нервной системой" ракетных комплексов, в частности "Искандер" и "Изделие-30".

"Если предприятие действительно получило серьезные повреждения, это может существенно усложнить производство российских высокоточных средств поражения", — подчеркивает эксперт.

Что известно о ракете "Изделие-30"

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "Изделие-30" является новой российской крылатой ракетой, которую Москва начала активно применять в войне против Украины. Разведка обнародовала детальный анализ ее конструкции и основных компонентов.

По оценкам специалистов, ракета имеет дальность полета не менее 1500 километров и оснащается боевой частью значительной мощности. Ее конструкция свидетельствует об использовании технических решений, которые Россия уже применяла в предыдущих ракетных разработках, но с модернизированными системами управления и навигации.

В частности, в ракете используется спутниковая навигационная система с помехозащищенным приемником и антенной решеткой типа "Комета". Она позволяет корректировать полет и повышает точность поражения целей даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

По информации украинской разведки, к производству ракеты привлечено не менее двух десятков российских предприятий. В то же время значительная часть ее электронных компонентов содержит детали иностранного происхождения — в частности из США, стран Европы и Китая.

Именно поэтому, по словам экспертов, удары по предприятиям, которые производят микроэлектронику для российского ВПК, могут напрямую влиять на темпы производства таких ракет.

В частности, компоненты для систем управления боевой частью "Изделия-30" изготавливаются на базе микроэлектроники, которую производят российские предприятия, среди которых и завод "Кремний Эл". Именно эти элементы отвечают за работу электронных блоков ракеты и ее систем наведения.

По мнению экспертов, повреждение производственных мощностей таких предприятий может существенно усложнить производство новых ракет и повлиять на возможности России осуществлять удары высокоточным вооружением по территории Украины.

Почему Украина не может наносить такие удары чаще

Комментируя вопрос, почему подобные удары не происходят регулярно, Снегирев отмечает, что главной проблемой является ограниченное количество высокоточного оружия.

"Речь идет прежде всего о ракетах Storm Shadow/SCALP. Их количество ограничено, а использование зависит от политической воли наших стратегических партнеров — Великобритании и Франции. Каждый такой удар фактически требует согласования со странами-поставщиками", — объясняет он.

Кроме того, эти ракеты запускаются с самолетов, а украинская авиация работает в условиях серьезной угрозы со стороны российских сил.

"Storm Shadow — это ракеты воздушного базирования, которые запускаются с украинских самолетов. В то же время Россия имеет значительное преимущество в воздухе, поэтому риск потери самолетов достаточно высок. Именно поэтому такие ракеты используют только против наиболее важных целей", — говорит эксперт.

В то же время операция в Брянске продемонстрировала и слабые места российской противовоздушной обороны.

"Над городом работал украинский разведывательный беспилотник, который зафиксировал результаты удара. Это свидетельствует о том, что Силы обороны смогли частично "выхолостить" систему российской ПВО и создать возможности для проведения таких операций", — отмечает Снегирев.

По его мнению, в будущем ситуацию могут изменить украинские дальнобойные средства поражения.

"Речь идет о новых украинских системах, в частности FP-5, FP-7 и FP-9. Их тактико-технические характеристики позволяют поражать цели на расстоянии от 300 до 3000 километров. И самое главное — это украинское оружие, поэтому для его использования не нужно получать политические разрешения от партнеров", — заключает эксперт.

Накануне Фокус рассказывал, что украинские беспилотники атаковали химический завод "Акрон" в Великом Новгороде, который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов.

Также в Крыму были уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты на временно оккупированном полуострове.