Пропагандист Соловйов грубо образив Мелоні: в Італії відреагували

Російський телеведучий Володимир Соловйов, відомий своїми різкими і часто відверто образливими висловлюваннями на адресу європейських політиків, не на жарт обурив італійців.

В ефірі своєї програми "Повний контакт" він обрушився на прем'єр-міністра Джорджу Мелоні з образами італійською мовою, назвавши її "сертифікованою ідіоткою", "злою маленькою жінкою" і навіть "ганьбою для людства", пише Ansa.

Чергуючи російську та італійську в кадрі, пропагандист заявив:

"Ця Мелоні, фашистська с*ка, зрадила своїх власних виборців, виступаючи з абсолютно іншими гаслами... Але зрада — її друге ім'я. Вона зрадила Трампа, якому раніше присягала на вірність".

Цього разу італійці вирішили не спускати подібні образи і викликали "на килим" російського посла Олексія Парамонова. Про це в Х повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Я викликав російського посла Парамонова до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв'язку зі вкрай серйозними та образливими заявами, зробленими ведучим Володимиром Соловйовим на російському телебаченні на адресу прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, якій я висловлюю всю свою солідарність і підтримку", — ідеться в заяві.

Сама Мелоні заяви Соловйова ніяк не коментувала.

Італійські ЗМІ зазначають, що російський пропагандист часто дозволяє собі говорити те, що офіційно заборонено. Наприклад, кілька місяців він заявляв таке:

"Нам доведеться зруйнувати Берлін і увійти в це богом забуте місто. Нам знову доведеться увійти в Париж. Нам знову доведеться звільнити Відень".

Але цілеспрямована атака Соловйова має вкрай жорстокий характер, вважають цього разу. Президент Республіки Серджо Маттарелла передав Мелоні послання солідарності, в якому висловив обурення вульгарними висловлюваннями російського пропагандиста.

"Я вважаю, що російському посольству в Італії, яке часто висловлюється, слід дистанціюватися від цих слів і тону", — зажадав міністр оборони Гвідо Крозето, який останніми роками зазнавав нападок з боку попереднього російського посла в Італії Сергія Разова.

Також на захист Мелоні виступила й опозиція, починаючи від лідера "П'ятидесятниці" Джузеппе Конте та закінчуючи секретаркою Демократичної партії Еллі Шляйн, яка називає сексистські звинувачення на адресу Мелоні "неприйнятними" та нагадує "російському режиму та його прихильникам", що "ті, хто ображає представників італійських інституцій, ображають усю країну".

Депутатка Європарламенту від Демократичної партії Піна Пічьєрно, яка торік зазнала нападок Соловйова ("З її рота смердить тиранією, огидним звіром, ганьбою людства", — Соловйов), закликає Мелоні розглядати ці нападки як "нагороду".

"Солідарність з @GiorgiaMeloni у зв'язку з непристойними нападками Володимира Соловйова, соратника і пособника воєнного злочинця Володимира Путіна, якого часто запрошують на італійські телешоу і якому ще частіше і охочіше потурають наші власні мерзенні пропагандисти. Напади цих злочинців — це нагорода. Мужності і вперед", — написала вона.

