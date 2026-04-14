"Я думал, что она смелая": Трамп резко раскритиковал Джорджию Мелони

Президент США Дональд Трамп раскритиковал итальянского премьера Джорджию Мелони, которая перед тем заявила, что слова американского лидера о Папе Римском являются неприемлемыми.

Премьер-министру Италии досталось от главы Белого дома не только из-за ее слов о понтифике, но и из-за позиции относительно участия в операции США на Ближнем Востоке. Об этом 14 апреля сообщает Corriere della Sera.

Дональд Трамп вместо журналистов взялся задавать вопросы о действиях Джорджии Мелони.

"Вам нравится, что ваш премьер-министр ничего не делает для того, чтобы получить нефть? Людям это нравится? Я не могу себе этого представить. Я поражен ею. Я думал, что она смелая, но ошибался", — спросил президент США и сам ответил на свой вопрос во время телефонного интервью.

По его словам, Италия считает, что США должны делать их работу на Ближнем Востоке.

"Она просто говорит, что Италия не хочет участвовать. Хотя Италия получает нефть именно оттуда, хотя Америка очень важна для Италии. Она не считает, что Италия должна участвовать... Америка должна сделать эту работу за нее", — заявил Трамп.

Также Дональд Трамп признался, что не говорил о ситуации на Ближнем Востоке непосредственно с Мелони.

"Потому что она не хочет помогать нам в вопросах НАТО, не хочет помогать нам избавиться от ядерного оружия. Она очень отличается от того, что я себе представлял", — сказал Дональд Трамп.

По его словам, Иран взорвал бы Италию за две минуты, если бы имел такую возможность. Так он ответил на критику премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая назвала неприемлемыми нападки президента США на Папу Римского Льва XIV.

"Это она неприемлема, потому что ей безразлично, есть ли у Ирана ядерное оружие. Тегеран взорвал бы Италию за две минуты, если бы имел такую возможность", — сказал глава Белого дома.

Напомним, что 31 марта Италия отказала Соединенным Штатам в доступе на базу Сигонелла на Сицилии, где должны были приземлиться несколько американских бомбардировщиков, прежде чем отправиться на Ближний Восток.

Решение принял министр обороны Гвидо Крозето после звонка начальника Генерального штаба итальянской обороны Лучано Портолано. Тот сообщил, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку в Сигонелле и дальнейший вылет на Ближний Восток. Однако никто не спрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством.

Также Папа Лев заявил, что он "не боится" администрации Трампа и продолжит выступать против войны после того, как президент США выступил с необычной и резкой критикой его позиции по иранскому конфликту.